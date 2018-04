Žena: Moj rakun se 'napušio'! Vatrogasci: Ma, neka odspava

Vatrogasci u Wayneu Townshipu u Indiani su prošli tjedan imali neobičnu intervenciju. Na vrata im je pokucala žena koja je donijela napušenog rakuna. Zamolila ih je pomoć, no vatrogasci joj nažalost nisu mogli puno pomoći.

- Koliko god volimo životinje, nismo mogli puno učiniti. Rakun se napušio trave. No u ovakvim slučajevima se preporučuje da se životinju pusti na miru da odspava i sama to "pregrmi". Nadamo se da je rakun sada dobro - objavili su vatrogasci na svojoj Facebook stranici.

Žena koju vatrogasci nisu imenovali je rekla da je rakun zavirio u nečiju tuđu zdjelu i tamo pronašao marihuanu. No marihuana nije legalna u Indiani u niti kojem obliku. No vatrogasci kažu da oni nisu policija kako bi propitkivali gdje je životinja našla marihuanu, piše The Washington Post.

Iako su drogirani rakuni vrlo rijetki posjetioci vatrogasnih postaja, drugi kućni ljubimci i nisu toliko. Naime, budući da sve više saveznih država u SAD-u legalizira marihuanu, veterinari imaju sve veći broj pacijenata koji su ju progutali. Najčešće je riječ o psima za koje je marihuana rijetko fatalna. Zato vatrogasci imaju savjet za vlasnike kućnih ljubimaca. Savjetuju im da ostave životinje na miru i da pričekaju da im se stanje stabilizira.