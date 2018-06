Ženka pit bulla spasila obitelj od požara: 'To je naša heroina'

Ženka pit bulla spasila je svoju obitelj od požara koji je u noćnim satima zahvatio zgradu u Kaliforniji.

Vlasnicu psa, Nanu Chaichanhdu, njezina je osmomjesečna Sasha probudila oko 22 sata. Sasha je cviljela i skakala po stražnjim vratima stana, pokušavajući upozoriti vlasnicu i njezinu kćer na vatru koja se počela širiti strahovitom brzinom.

Požar je već uništio dom njezinog susjeda i počela se približavati njihovom stanu, a Sasha je sve jače lajala.

- Nije mi bilo ni na kraj pameti da nas pokušava upozoriti na požar. Ustala sam se iz kreveta da provjerim što se događa. Otvorila sam vrata, a Sasha je utrčala u stan, ravno u spavaću sobu - objasnila je Chaichanhda za Daily Mail.

Žena je tek onda vidjela da joj susjedstvo gori pa je i sama krenula prema spavaćoj sobi u kojoj se nalazila njezina kćer, stara samo sedam mjeseci.

Kad je ušla u sobu, imala je što vidjeti. Sasha je već spašavala djevojčicu tako što ju je izvlačila iz kreveta držeći je za pelenu.

HERO PUPPY: Pit bull pup grabs baby girl by the diaper, drags her to safety from spreading house fire in Stockton https://t.co/cC40imllnj pic.twitter.com/Xti7xvIByX