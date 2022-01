Volio sam je, ali učinio sam pravu stvar, iako je zbog toga cijela obitelj patila jer i meni se sudilo zajedno s njom, ispričao je Anthony Fort (61) iz Engleske, koji je svoju ženu Ruth Fort (47) prijavio policiji.

Zajedno su 14 godina, zaljubili su se u Liverpoolu, na sveučilištu gdje je Anthony radio kao mikrobiolog. Spojila ih je, kaže, zajednička ljubav prema glazbi. Ruth je radila kao njegovateljica, a ispostavilo se da je krala od bespomoćnih starijih ljudi o kojima se trebala brinuti. Od žene u invalidskim kolicima ukrala je tisuće funti, prenosi Mirror.

Suprug je postao sumnjičav nakon što je Ruth počela trošiti više nego zarađuje. Počeli su putovati, a i nakon putovanja Ruth bi potrošila tisuće funti. Kad ju je pitao otkud joj novci, ona bi mu odgovorila da su joj dali rođaci. Nije joj povjerovao, ali je šutio. Sve do jedne noći kad je Ruth počela pričati u snu. Tada je dobio potvrdu.

Pogledao je u njezinu torbicu, a unutra je bila debitna kartica starije žene o kojoj se Ruth brine.

- Slomila mi je srce. Kad sam vidio karticu, sve mi je bilo jasno. Volio sam je, ali nisam mogao prijeći preko toga. Krala je od žene o kojoj je trebala brinuti, morao sam je prijaviti - rekao je Anthony, koji se s Ruth oženio 2010. godine.

Prve sumnje počeo je imati kad mu je Ruth prije nekoliko godina pričala da jedna njezina štićenica ima desetke tisuća funti na računu. Bilo mi je čudno kako to zna. To je mogla jedino ako je znala PIN. To me zabrinjavalo - ispričao je.

Potom su otišli na putovanje, a Ruth se razbacivala novcem.

- Rekla mi je da su joj rođaci dali preko tisuću funti. Nisam bio siguran trebam li joj vjerovati. No kad sam je čuo u noći kako mrmlja, sve mi je bilo jasno. Smučilo mi se. Rekao sam joj da spakira torbe i ode. Volio sam je, ali morao sam to učiniti - ispričao je.

Otišao je na policiju i Ruth je nedugo nakon toga uhićena. Na sudu se prvi put pojavila prošle godine.

- Kad je slučaj postao javan, došlo je do problema u našem selu. Moja obitelj je stvarno patila zbog toga jer su i meni sudili zajedno s njom, bili smo u braku. No učinio sam pravu stvar - dodao je.

Ruth je pred sudom priznala da je ukrala preko 10.000 funti. Dobila je uvjetnu kaznu od 16 mjeseci i morala je na rehabilitaciju.

- Iskušenje se ovdje pretvorilo u pohlepu i treba te biti sram tvog ponašanja - rekao je sudac Ruth.

Ovaj mjesec Ruth je opet pred sudom. Prekršila je uvjetnu jer nije bila na rehabilitaciji. No sudac joj je dao zadnju šansu. Odredio joj je da šest tjedana mora biti u kućnom pritvoru od 7 do 19 sati. Ako to prekrši, ide u zatvor.