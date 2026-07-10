FOTO Savršena Brazilka izazvala nesreću u prometu: 'Vozač se zbunio. Mislio je da sam gola!'

Ova fitness influencerica ima posebnog trenera samo za svoju stražnjicu! Tjedno napravi, kaže, oko 2500 čučnjeva...
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"Nećete vjerovati što mi se dogodilo. Vraćala sam se iz teretane kad je kraj mene prošao automobil. Vidjela sam da me vozač primijetio. Odjednom se čuo glasan prasak! Tip je slupao automobil. Išla sam provjeriti je li sve dobro s njim, a on mi je kazao - dobro sam, ali sam mislio da hodaš gola", prepričala je svojedobno pratiteljima na Instagramu poznata brazilska fitness influencerica Karol Rosalin...
| Foto: Profimedia
"Nećete vjerovati što mi se dogodilo. Vraćala sam se iz teretane kad je kraj mene prošao automobil. Vidjela sam da me vozač primijetio. Odjednom se čuo glasan prasak! Tip je slupao automobil. Išla sam provjeriti je li sve dobro s njim, a on mi je kazao - dobro sam, ali sam mislio da hodaš gola", prepričala je svojedobno pratiteljima na Instagramu poznata brazilska fitness influencerica Karol Rosalin...
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Foto: Profimedia
"Nećete vjerovati što mi se dogodilo. Vraćala sam se iz teretane kad je kraj mene prošao automobil. Vidjela sam da me vozač primijetio. Odjednom se čuo glasan prasak! Tip je slupao automobil. Išla sam provjeriti je li sve dobro s njim, a on mi je kazao - dobro sam, ali sam mislio da hodaš gola", prepričala je svojedobno pratiteljima na Instagramu poznata brazilska fitness influencerica Karol Rosalin...
| Foto: Profimedia
"Kazao mi je kako sam ga zbunila i omela, kako je zbog toga došlo do nesreće", tvrdi Rosalin...
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
"Nisam bila siguran da li da se smijem ili da plačem. Ponudila sam se da mu platim popravak, ali on je odbio. Kazao je da ne zna kako bi objasnio sve svojoj ženi", kazala je Karol..
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Prema umjetnoj inteligenciji, ona je i savršena žena, čista desetka! "Volim vidjeti rezultate rada u ogledalu, ovo je veliko priznanje za mene", kazala je Karol, koja ima osobnog trenera koji radi samo na njezinoj stražnjici.
| Foto: Karol Rosalin/Instagram
Prije nego što je postala poznata radila je u banci...
| Foto: Karol Rosalin/Instagram
Kako je pisao NY Post, umjetna inteligencija uzela je u obzir simetriju, proporcije, opću harmoniju, zdravlje, snagu... I po tom modelu - Karol je savršena!
| Foto: Karol Rosalin/Instagram
Ova fitness influencerica ima posebnog trenera samo za svoju stražnjicu! Tjedno napravi, kaže, oko 2500 čučnjeva...
| Foto: Karol Rosalin/Instagram
Dan uvijek započinje meditacijom i laganim istezanjem prije doručka...
| Foto: Karol Rosalin/Instagram
Foto Karol Rosalin/Instagram
Foto Karol Rosalin/Instagram
Foto Screenshot/Instagram
Foto Karol Rosalin/Instagram
Foto Karol Rosalin/Instagram
Foto Karol Rosalin/Instagram
Foto Karol Rosalin/Instagram
Foto Karol Rosalin/Instagram
Foto Karol Rosalin/Instagram
Foto Karol Rosalin/Instagram
Foto Karol Rosalin/Instagram
Foto Karol Rosalin/Instagram
Foto Karol Rosalin/Instagram