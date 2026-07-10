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HODAJUĆA NEVOLJA

FOTO Savršena Brazilka izazvala nesreću u prometu: 'Vozač se zbunio. Mislio je da sam gola!'

Ova fitness influencerica ima posebnog trenera samo za svoju stražnjicu! Tjedno napravi, kaže, oko 2500 čučnjeva...
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"Nećete vjerovati što mi se dogodilo. Vraćala sam se iz teretane kad je kraj mene prošao automobil. Vidjela sam da me vozač primijetio. Odjednom se čuo glasan prasak! Tip je slupao automobil. Išla sam provjeriti je li sve dobro s njim, a on mi je kazao - dobro sam, ali sam mislio da hodaš gola", prepričala je svojedobno pratiteljima na Instagramu poznata brazilska fitness influencerica Karol Rosalin... | Foto: Profimedia
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"Nećete vjerovati što mi se dogodilo. Vraćala sam se iz teretane kad je kraj mene prošao automobil. Vidjela sam da me vozač primijetio. Odjednom se čuo glasan prasak! Tip je slupao automobil. Išla sam provjeriti je li sve dobro s njim, a on mi je kazao - dobro sam, ali sam mislio da hodaš gola", prepričala je svojedobno pratiteljima na Instagramu poznata brazilska fitness influencerica Karol Rosalin... | Foto: Profimedia
Komentari 0

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