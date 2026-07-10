FOTO Savršena Brazilka izazvala nesreću u prometu: 'Vozač se zbunio. Mislio je da sam gola!'

"Nećete vjerovati što mi se dogodilo. Vraćala sam se iz teretane kad je kraj mene prošao automobil. Vidjela sam da me vozač primijetio. Odjednom se čuo glasan prasak! Tip je slupao automobil. Išla sam provjeriti je li sve dobro s njim, a on mi je kazao - dobro sam, ali sam mislio da hodaš gola", prepričala je svojedobno pratiteljima na Instagramu poznata brazilska fitness influencerica Karol Rosalin... | Foto: Profimedia