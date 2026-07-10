VIDEO DRAMA Psa su ostavili osam sati u pregrijanom autu: Ljudi razbili staklo, spašavali ga

U trenucima kada je život zlatnog retrivera visio o koncu, prolaznici nisu dvojili. Primijetivši potpuno iscrpljenog psa u pregrijanom automobilu na parkiralištu Movie Parka u njemačkom Bottropu, odlučili su djelovati. Razbili su staklo na vozilu i izvukli životinju na sigurno, pokrenuvši lavinu događaja koji su još jednom upozorili na opasnosti ostavljanja kućnih ljubimaca u automobilima tijekom ljetnih mjeseci, prenosi RTL.de.

Dramatičan događaj odigrao se jedne nedjeljne večeri početkom srpnja, kada je vanjska temperatura još uvijek iznosila oko 24 Celzijeva stupnja. Posjetitelji iz Nizozemske uočili su zlatnog retrivera zarobljenog u automobilu. Prema kasnijim procjenama, pas je u vozilu proveo gotovo osam sati, od prijepodneva do otprilike 19 sati. Unutrašnjost automobila pretvorila se u smrtonosnu pećnicu, a životinja je bila u kritičnom stanju. Spasioci su zatekli psa s tjelesnom temperaturom od 41 stupanj, dehidriranog, apatičnog i gotovo bez reakcije. Bio je u životnoj opasnosti.

Na mjesto događaja prvi su stigli bolničari iz samog Movie Parka, koji su odmah započeli s pružanjem pomoći.

​- Psa smo najprije polili vodom kako bi se preko krzna počeo hladiti, slično kao što funkcionira znojenje - objasnio je jedan od spasilaca.

Ubrzo im se pridružio i tim iz organizacije za spašavanje životinja Tierrettung Essen. Oni su preuzeli medicinsku skrb, provjerili psu otkucaje srca i zasićenost krvi kisikom prije nego što je hitno prevezen u veterinarsku kliniku. Tijekom akcije spašavanja, jedan od prolaznika koji je razbio staklo ozlijedio je ruku te mu je također pružena liječnička pomoć. Prema posljednjim informacijama, pas se dobro oporavlja od teške dehidracije i neuroloških problema uzrokovanih toplinskim udarom.

Kolika je stvarna opasnost?

Stručnjaci neprestano upozoravaju da unutrašnjost vozila postaje opasna po život u iznimno kratkom roku, čak i pri umjerenim vanjskim temperaturama. Primjerice, ako je vani 20 stupnjeva, temperatura u automobilu za samo sat vremena može doseći 46 stupnjeva. Psi reguliraju tjelesnu temperaturu prvenstveno dahtanjem, no u zatvorenom i vrućem prostoru taj mehanizam brzo postaje neučinkovit. Vrući zrak koji udišu ne omogućuje im hlađenje, što dovodi do toplinskog udara. Iz službe za spašavanje životinja pojasnili su ozbiljnost takvog stanja.

​- Apsolutno je opasno. Molekule bjelančevina se zgrušavaju, što može dovesti do zgrušavanja krvi i stvaranja tromba. A trombovi u konačnici dovode do rizika od moždanog udara.

Vlasniku prijeti kaznena prijava

Vlasnici psa, koji su se kasnije pojavili na mjestu događaja, morali su odmah platiti 500 eura za troškove intervencije. Međutim, to je tek početak posljedica s kojima će se suočiti. Ured za veterinarstvo grada Bottropa pokrenuo je upravni postupak i podnio kaznenu prijavu zbog kršenja Zakona o zaštiti životinja. Psu je službeno oduzet i više se ne nalazi pod njihovom skrbi. Slučajem se bavi i organizacija za prava životinja PETA, koja je također podnijela kaznenu prijavu protiv vlasnika. Ovisno o ishodu postupka, prijeti im novčana kazna, a u težim slučajevima i zatvorska kazna, kao i moguća trajna zabrana držanja životinja.

Je li razbijanje prozora kažnjivo?

Mnogi se pitaju smiju li u ovakvoj situaciji samoinicijativno djelovati i riskirati optužbu za oštećenje tuđe imovine. Prema njemačkom zakonu, odgovor je jasan. Razbijanje prozora automobila kako bi se spasila životinja u životnoj opasnosti smatra se opravdanim činom. Ovu informaciju potvrdili su i pravni stručnjaci nakon dramatičnog spašavanja u Movie Parku.

​- Ako životinja pati, dopušteno ju je spasiti. To proizlazi iz Zakona o zaštiti životinja, a u tom slučaju ne morate platiti ni štetu koju ste pritom prouzročili.

*uz korištenje AI-ja