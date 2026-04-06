DOBILI I NOVI TERMITNJAK

Životinje u zagrebačkom ZOO-u uživale u uskršnjim pisanicama

Piše HINA,
Foto: Zoološki vrt Grada Zagreba/Facebook

Životinje su dobile pisanice od voća i povrća do ličinki kukaca, dok su neke dobile velike kaširane pisanice napunjene poslasticama

U Zoološkom vrtu Grada Zagreba na Uskrsni ponedjeljak životinje su uživale u pisanicama prilagođenim njihovoj prehrani, a divovski mravojedi dobili su novi umjetni termitnjak koji potiče njihovo prirodno ponašanje i aktivnost. Doručak je poslužen smeđim medvjedima, divovskim mravojedima, crvenom pandi, merkatima, patuljastim mungosima, čimpanzama, nosatim rakunima i smeđim kapucinima.

Životinje su dobile pisanice od voća i povrća do ličinki kukaca, dok su neke dobile velike kaširane pisanice napunjene poslasticama.

- Svakoj životinji u pisanice smo stavili ono što njezina vrsta posebno voli. Većina ih je sjajno reagirala, a one kojima je doručak poslužen prerano, uživat će kad se probude - rekla je edukatorica u Zoološkom vrtu Marija Starčević.

Posebna atrakcija za divovske mravojede je novi umjetni termitnjak u vanjskom dijelu nastambe. Termitnjak potiče prirodno istraživačko ponašanje i aktivnost životinja, omogućujući im izvlačenje hrane kroz cijevi, slično kao što to rade u prirodi.

- Takvi elementi kod životinja bude prirodne instinkte, potiču ih istraživanje te im svakodnevicu čine zanimljivijom i izazovnijom - naglasila je Starčević.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

