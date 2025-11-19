Ovo je zahod od 18-karatnog zlata. Potpuno je funkcionalan. Prodali su ga za 12,1 mil. dolara

WC školjka izrađena od 18-karatnog zlata koju je dizajnirao talijanski umjetnik Maurizio Cattelan prodana je u utorak na dražbi u New Yorku za 12,1 milijuna dolara, objavila je aukcijska kuća Sotheby's.

Prema pisanju Forbesa, poznati toalet je jednom bio ponuđen i američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.

Školjka je izrađena od oko 101 kilograma zlata i potpuno je funkcionalna. Početna cijena temeljila se na cijeni zlata na dan aukcije, izvijestio je Sotheby's prije prodaje. U utorak je 101 kilogram 18-karatnog zlata vrijedio oko 10 milijuna dolara.

Cattelan (65) je izradio dvije verzije zlatnog WC-a godine 2016. i obje ih je nazvao "Amerika".

Jedan je bio izložen u njujorškome muzeju Guggenheim, prije nego što je 2019. ukraden iz palače Blenheim, rodnoga mjesta Winstona Churchilla u Engleskoj, gdje je bio na posudbi.

Druga verzija prodana je 2017. godine privatnom kolekcionaru, koji ju je ponudio na dražbi. Kako pišu američki mediji, kolekcionar je milijarder Steve Cohen, vlasnik bejzbolske momčadi New York Metsa.

Aukcija ovoga 'umjetničkog' djela izazvala je priličnu pomutnju tijekom priprema za prodaju i s nestrpljenjem se iščekivala.

Prije prodaje "Amerika" je bila izložena u kupaonici novoga sjedišta Sotheby'sa, no za razliku od prijašnjih izlaganja, posjetitelji je ovaj put nisu imali priliku koristiti iz sigurnosnih razloga.

Samouki talijanski umjetnik porijeklom iz Padove, Cattelan je reputaciju izgradio na svojim neobičnim konceptualnim umjetničkim djelima. Tako je prošle godine banana zalijepljena na zid ljepljivom trakom pod nazivom "Comedian" prodana u New Yorku za 6,2 milijuna dolara. Nakon toga ju je kupac, kripto-milijarder Justin Sun, javno pojeo.

I ostala njegova djela redovito izazivaju žestoke debate i medijsku pozornost, često ga stavljajući u središte kontroverzi.