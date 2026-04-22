Znanstvenici: Divlji lososi na kokainu plivaju dvostruko više

Piše HINA
Znanstvenici: Divlji lososi na kokainu plivaju dvostruko više
Studija upozorava na rastuće onečišćenje voda lijekovima i drogama, koje može ozbiljno narušiti ponašanje i opstanak divljih životinja

Rezultati studije o utjecaju droge na kretanje divljih riba u prirodnom staništu, koje su u ponedjeljak objavili znanstvenici Sveučilišta Griffith u Australiji i Švedskog sveučilišta poljoprivrednih znanosti, pokazali su da lososi izloženi kokainu u divljini prelaze veće udaljenosti od onih koji nisu bili izloženi toj drogi. Istraživači su upozorili na to da onečišćenje svjetskih voda lijekovima ili farmaceutskim proizvodima predstavlja "sve veći rizik za bioraznolikost". "Svaka abnormalna promjena u ponašanju životinja zabrinjavajuća je", rekao je za Australian Broadcasting Corporation (ABC) Marcus Michelangeli, koautor studije i istraživač na Australian Rivers Instituteu na Sveučilištu Griffith.

VELIKI NA BIJELOM Morski psi na hit turističkoj lokaciji pozitivni na kokain
Morski psi na hit turističkoj lokaciji pozitivni na kokain

"U okolišu i vodenim putovima otkrivamo sve veće koncentracije, ne samo ilegalnih droga, već i svih vrsta lijekova", dodao je.

Za potrebe studije znanstvenici su uhvatili stotinjak divljih atlantskih lososa iz jezera Vättern u Švedskoj te su ih izložili kokainu i benzoilekgoninu, metabolitu droge koji se stvara u jetri, prije nego što su počeli pratiti njihovo kretanje. A ono je pokazalo da su ribe pod utjecajem kokaina tjedno prelazile 1,9 puta veće udaljenosti od ostalih lososa. Studija je otkrila i da su lososi izloženi metabolitu preplivali 12,3 kilometra više.

Profesor Michael Bertram sa Švedskog sveučilišta poljoprivrednih znanosti kazao je kako studija ukazuje na potrebu za poboljšanjem pročišćavanja i praćenja sastava otpadnih voda.

NOVA MUŠTERIJA VIDEO Beba tuljana 'uklizala' u pizzeriju! Uspjeli su je izvući: 'Vikala sam da donesu lososa!'
VIDEO Beba tuljana 'uklizala' u pizzeriju! Uspjeli su je izvući: 'Vikala sam da donesu lososa!'

"Naša je studija pokazala da razni lijekovi nisu samo društveni problem, već i pravi ekološki izazov", istaknuo je.

U Belgiji je analiza otpadnih voda, čiji su rezultati objavljeni u ožujku otkrila opseg upotrebe droga, među ostalima i kokain, prisutan na području cijele zemlje, kao i sve češću upotrebu ketamina.

Belgijska je studija objavljena godinu dana nakon šire europske analize provedene u 128 gradova i 26 zemalja. Ona je 2024. pokazala porast ostataka ecstasyja, kokaina i amfetamina u otpadnim vodama u usporedbi s 2023., te smanjenje ostataka kanabisa.

ZABRINJAVAJUĆE Ribari zabrinuti: Sve je više ovih lososa u Jadranskom moru, oni su predatori i ugrožavaju ribe...
Ribari zabrinuti: Sve je više ovih lososa u Jadranskom moru, oni su predatori i ugrožavaju ribe...

Upotreba kokaina u porastu je u cijelom svijetu. Prema podacima Ujedinjenih naroda predviđalo se da će u 2023. godini ovaj stimulans koristiti otprilike 25 milijuna ljudi te da će se droga sve češće otkrivati i u vodama u svijetu. 

FOTO Prozvali su je najljepšom influencericom, a onda slijedi šok! Tko je zapravo Nia?
MILIJUNI SU NASJELI

FOTO Prozvali su je najljepšom influencericom, a onda slijedi šok! Tko je zapravo Nia?

Obožavatelji influencerice koju su prozvali 'najljepšom djevojkom na svijetu' imaju šokantnu teoriju o njezinom profilu. Nia Noir svojim je nevjerojatnim izgledom zaludila internet, no mnogi vjeruju da influencerica skriva veliku tajnu...
FOTO Putinov frend Lukašenko ljubi 50 godina mlađu misicu? Idu na utakmice, ali i na balove
GODINE SU SAMO BROJ

FOTO Putinov frend Lukašenko ljubi 50 godina mlađu misicu? Idu na utakmice, ali i na balove

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko (71) našao se u središtu medijske pozornosti zbog privatnog života. Naime, već mjesecima ga se sve češće viđa u društvu 22-godišnje manekenke i misice Alije Korotkaje
FOTO Nebeski skandal u Finskoj: Piloti na obuci nacrtali oblik muškog ponosa iznad grada
NEVJEROJATNO

FOTO Nebeski skandal u Finskoj: Piloti na obuci nacrtali oblik muškog ponosa iznad grada

Odmah je pokrenuta interna istraga, a iz vojnog vrha najavljene su stegovne mjere za odgovorne kadete..

