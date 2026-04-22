Znanstvenici: Divlji lososi na kokainu plivaju dvostruko više

Rezultati studije o utjecaju droge na kretanje divljih riba u prirodnom staništu, koje su u ponedjeljak objavili znanstvenici Sveučilišta Griffith u Australiji i Švedskog sveučilišta poljoprivrednih znanosti, pokazali su da lososi izloženi kokainu u divljini prelaze veće udaljenosti od onih koji nisu bili izloženi toj drogi. Istraživači su upozorili na to da onečišćenje svjetskih voda lijekovima ili farmaceutskim proizvodima predstavlja "sve veći rizik za bioraznolikost". "Svaka abnormalna promjena u ponašanju životinja zabrinjavajuća je", rekao je za Australian Broadcasting Corporation (ABC) Marcus Michelangeli, koautor studije i istraživač na Australian Rivers Instituteu na Sveučilištu Griffith.

"U okolišu i vodenim putovima otkrivamo sve veće koncentracije, ne samo ilegalnih droga, već i svih vrsta lijekova", dodao je.

Za potrebe studije znanstvenici su uhvatili stotinjak divljih atlantskih lososa iz jezera Vättern u Švedskoj te su ih izložili kokainu i benzoilekgoninu, metabolitu droge koji se stvara u jetri, prije nego što su počeli pratiti njihovo kretanje. A ono je pokazalo da su ribe pod utjecajem kokaina tjedno prelazile 1,9 puta veće udaljenosti od ostalih lososa. Studija je otkrila i da su lososi izloženi metabolitu preplivali 12,3 kilometra više.

Profesor Michael Bertram sa Švedskog sveučilišta poljoprivrednih znanosti kazao je kako studija ukazuje na potrebu za poboljšanjem pročišćavanja i praćenja sastava otpadnih voda.

"Naša je studija pokazala da razni lijekovi nisu samo društveni problem, već i pravi ekološki izazov", istaknuo je.

U Belgiji je analiza otpadnih voda, čiji su rezultati objavljeni u ožujku otkrila opseg upotrebe droga, među ostalima i kokain, prisutan na području cijele zemlje, kao i sve češću upotrebu ketamina.

Belgijska je studija objavljena godinu dana nakon šire europske analize provedene u 128 gradova i 26 zemalja. Ona je 2024. pokazala porast ostataka ecstasyja, kokaina i amfetamina u otpadnim vodama u usporedbi s 2023., te smanjenje ostataka kanabisa.

Upotreba kokaina u porastu je u cijelom svijetu. Prema podacima Ujedinjenih naroda predviđalo se da će u 2023. godini ovaj stimulans koristiti otprilike 25 milijuna ljudi te da će se droga sve češće otkrivati i u vodama u svijetu.