Znanstvenik tvrdi da je riješio misterij Bermudskog trokuta: 'Strašnije je nego mislite...'

Od zrakoplova koji nestaju s radara do zlokobnih "brodova duhova", Bermudski trokut lokacija je nekih od najčudnijih fenomena na planetu. Smješten između Floride, Portorika i Bermuda, ovaj dio oceana ima dugu povijest smrtonosnih olupina koja je potaknula bezbrojne nadnaravne spekulacije. No, prema pisanju Daily Mail Onlinea, jedan znanstvenik tvrdi da je konačno riješio zagonetku.

Dr. Simon Boxall, oceanograf sa Sveučilišta u Southamptonu, kaže da pravo objašnjenje ne uključuje izvanzemaljce ili međudimenzionalne portale. Umjesto toga, dr. Boxall tvrdi da su za nestanke u Bermudskom trokutu odgovorni takozvani "valovi ubojice".

Poznati i kao ekstremni olujni valovi, "valovi ubojice" su nepredvidivi zidovi vode koji mogu doseći dvostruko veću visinu od okolnih valova. "Strašnije je nego mislite", kaže.

S visinom do 30 metara, ovi su valovi abnormalno strmi i mogu udariti neočekivano iz smjerova koji se ne podudaraju s prevladavajućim vjetrom i strujama. Prema dr. Boxallu, veliki brod zarobljen jednim od ovih ubojitih valova mogao bi "potonuti u roku od dvije do tri minute". Teorije o smrtonosnoj privlačnosti Bermudskog trokuta proširile su se nakon potonuća broda USS Cyclops 1918. godine.

USS Cyclops bio je američki brod za prijevoz ugljena koji se koristio za opskrbu ratnih brodova gorivom tijekom Prvog svjetskog rata. U ožujku 1918., brod je prolazio kroz Bermudski trokut na putu iz Bahije u Brazilu prema Baltimoreu, kada je nestao bez da je poslao ijedan poziv u pomoć. Unatoč opsežnoj potrazi, nikada nije pronađen ni najmanji trag plovila dugog 165 metara, kao ni njegove posade od 306 članova.

Zbog iznenadne prirode nestanka, teoretičari zavjera i NLO entuzijasti ponudili su desetke bizarnih teorija kako bi objasnili gubitak. Međutim, dr. Boxall smatra da je najvjerojatniji uzrok potonuća USS Cyclopsa bio upravo "val ubojica". Govoreći u dokumentarnoj seriji Kanala 5, "The Bermuda Triangle Enigma", dr. Boxall navodi da je Bermudski trokut posebno žarište za takve valove.

"Postoje oluje s juga i sjevera koje se tamo susreću", kaže on. "A ako im se pridruže i dodatne oluje s Floride, može nastati potencijalno smrtonosna formacija valova ubojica."

Kako divovski val može potopiti ogroman brod?

Zajedno sa svojim kolegama sa Sveučilišta u Southamptonu, dr. Boxall je konstruirao umanjeni model broda USS Cyclops kako bi testirao njegovu reakciju na "val ubojicu". Eksperiment je otkrio da zbog ravnog dna i masivne veličine broda, valovima ne bi trebalo dugo da ga svladaju.

Dr. Boxall objašnjava da takav val može biti toliko strm da podigne brod između svoja dva vrha, ostavljajući sredinu broda da visi iznad praznine. Ako se veliki brod, kojem je za potporu potrebna voda, nađe u takvoj poziciji, on će se, prema dr. Boxallu, jednostavno "prelomiti na dva dijela".

"Oni su strmi, visoki - izmjerili smo valove veće od 30 metara", kaže dr. Boxall. "Ako se to dogodi, brod može potonuti za dvije do tri minute."

Ako je USS Cyclops, ili bilo koje drugo nestalo plovilo, bio pogođen "valom ubojicom", to bi objasnilo zašto su potonuli prije nego što su uspjeli uputiti poziv u pomoć. "Što je brod veći, šteta je veća", dodaje dr. Boxall.

Postoji li misterij uopće?

Ipak, nisu svi znanstvenici uvjereni da misterij uopće postoji. Zapravo, brojni istraživači ističu da je stopa olupina brodova i zrakoplovnih nesreća unutar Bermudskog trokuta u granicama normale.

Prema Nacionalnoj upravi za oceane i atmosferu NOAA, "ne postoje dokazi da se misteriozni nestanci događaju s većom učestalošću u Bermudskom trokutu nego u bilo kojem drugom velikom, prometnom području oceana." Slično tome, podaci osiguravateljske kuće Lloyd's of London pokazuju da u Bermudskom trokutu nema više gubitaka nego bilo gdje drugdje u svijetu.

Oni gubici koji se ipak dogode mogu se lako objasniti prirodnim silama, poput "valova ubojica" ili činjenicom da je Karipsko more relativno teško za navigaciju. "Okolišni čimbenici mogli bi objasniti mnoge, ako ne i većinu nestanaka", piše NOAA. "Velik broj otoka u Karipskom moru stvara mnoga područja s plitkom vodom koja mogu biti opasna za plovidbu."