Ako nastavimo po starom, opet ćemo se dugo valjati u recesiji

Mora da nam jako dobro ide. Hrvatska ima takve rezerve, da se u tri mjeseca isplate pomoći za plaće radnika, otpisa doprinosa i poreza, te uz dvije trećine manje prihoda u prvoj polovici travnja, ne treba ništa zaduživati. Slika je takva ako se sluša ministra gospodarstva Darka Horvata. On je rekao da smo spremni bez zaduženja preživjeti ova prva tri mjeseca, a bit će potrebno tek ako epidemija potraje duže.

U potpunoj suprotnosti je to s izjavama ministra financija Zdravka Marića. On je pak rekao da smo se već zadužili 8,5 milijardi, da ide na novo i da će državi trebati bar 70 milijardi kuna za funkcioniranje, refinanciranje starih dugova i isplate pomoći samo do srpnja. A s padom prihoda, morat će se zaduživati.

Za pretpostaviti da je u ovoj situaciji gadno pogriješio Horvat jer Marić ipak ima bolji uvid u stanje javnih financija.

Ali to je manje važno.

Činjenica je da dva čovjeka koja su ključna za oporavak gospodarstva daju dijametralno suprotne izjave. Kao što je ministar Gari Cappelli dao naputak ugostiteljima da mogu klijenti podizati hranu „na pragu“, a onda ih je državni inspektor Andrija Mikulić zbog toga zatvorio. Danas je možda više nego ikada važno da cijeli državni aparat bude koordiniran, da zna što radi i da ima jasne ciljeve kako omogućiti da cijelo gospodarstvo što prije porodiše. Ali eto, i nakon godinu dana analize, ne mogu se dogovoriti niti koje parafiskalne namete ukinuti.

Dok čekaju koordiniranost, porezni obveznici sve plaćaju. Greške i eksperimenti su nas koštali što smo iz prošle krize izlazili šest godina. To se ne smije ponoviti kada nam ove godine BDP tresne 10-ak posto. Ako sve nastavi po starom, sa puno obećanja i samohvale na malim ekranima, a s malo rada i reformi, s gledanjem do izbora, a ne pet godina unaprijed, opet ćemo s godinama valjati u blatu recesije.