Ambasador koji je ministrima pokazao kako se radi posao

Američki veleposlanik Robert Bob Kohorst prometnuo se u najjačeg zagovaratelja vladavine prava u Hrvatskoj. Njegove javne poruke puno su snažnije nego one koje hrvatskoj javnosti šalje, recimo, hrvatski ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.

Dakle, spomenuti anemični ministar je glava sustava koji nema ovlasti djelovati na suce i sudove, a ne želi se ni jote zamjeriti kasti koja je hrvatskom društvu umnogome otela pojam pravde i pravednosti. Kako bi se to popularno reklo: Bošnjaković ima rijedak talent da se vrlo uspješno ne miješa u svoj posao.

Ambasadora Kohorsta, kad je stigao u Hrvatsku, dočekala je stanovita skepsa u diplomatskoj zajednici. Nije imao nikakvog diplomatskog iskustva, bio je iz korpusa Trumpovih ambasadora koji s međunarodnom politikom veze nisu imali. Kohorst to nije ni krio. Odlučio se za Hrvatsku jer je godinu dana ranije kod nas proveo savršeni godišnji odmor pa je takvu želju prenio u Trumpovu Bijelu kuću. Stigao je te polako počeo graditi pojmove o našem društvu i državi. Od diplomatskog autsajdera s veselim twitterom postao je profić koji vidi krupne probleme te nedostatke našega društva i političkog sustava. I sasvim ih jasno i javno artikulira. Mnogi iskusniji ambasadori, pogotovo država članica EU-a, mogli bi puno toga naučiti od Kohorstove ofenzive na trulo i korumpirano hrvatsko sudstvo.

Kohorst i njegovi ljudi u veleposlanstvu posložili su svoje prioritete i tako su ih prezentirali. “...kad bogati i moćni ne odgovaraju brzo i nepristrano pred javnošću, prosječni građanin će sumnjati u pravednost sustava...’, zalijepio je ovom dubinski istinitom rečenicom Kohorst zvučnu pljusku hrvatskim sudovima i hrvatskoj državi. U tih 15-ak njegovih riječi složena je sva bijeda i nesreća građana Hrvatske na koju tipovi poput Bošnjakovića okreću glavu. So, well done, Bob. Help us make Croatia great again...