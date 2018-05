Bernardić i Pernar su čuvari Plenkovićeve političke karijere

Plenković je na litici, ali vjerovatno neće pasti. Sile iz stranke, koje ga žele gurnuti preko ruba, snažne su, ali gurnu li Plenkovića u ponor - i sami će za njim. Koga bi doveli na vrh umjesto njega?

HDZ-u izbore može dobiti samo uljuđeni predstavnik centra - baš zbog takvog profila Plenković i jest pobijedio Milanovića, skinuvši HDZ grobaru s lopate - ali s tim je profilom i Kolinda pobijedila Josipovića. Takvog drugog čovjeka HDZ, međutim, nema - svi koji sanjaju Plenkovićev poraz idejno su bliže Željki Markić nego političkom centru, a kako Markić prolazi na izborima, to znamo.

Ako bi pak desničarski kandidat i dobio izbore, s kim bi formirao vladu? Plenković je maksimum koji liberalni centar i manjine mogu podržati, sve drugo vodi ih u oporbu. S druge strane, kako bi birači reagirali na to da HDZ po drugi put sruši vlastitu vladu? Unutarstranački puč vodi dakle HDZ ili prema oporbi ili prema velikoj koaliciji, a na pitanje koje je od ta dva rješenja hadezeovcima gore, možemo reći samo ovo: obadva su gora.

Moguće je i vanjsko rušenje. Kako god HDZ može privući likove poput Sauche, Ronka ili Glavaša, tako bi i sposobna oporba mogla privući manjince - ako već ne hadezeovce - i elegantno srušiti vladu. Ali čemu?

Opet bi dobili isto: nakon novih izbora vlast bi dobila velika koalicija pa bi manjinci sami sebe isključili iz političkog odlučivanja. Neki ogorčeni hadezeov desničar koji ne podnosi Plenkovića morao bi eliminacijom omrznutog šefa eliminirati i samoga sebe iz Sabora, prema svemu sudeći. Kakav god odnos snaga bio, iza ugla su Bernardić i Pernar, a na tu se okolnost Andrej Plenković može samo nasmiješiti, jer mu to znači političko preživljavanje.

U lipnju dolazi nogomet, u srpnju nagodba, u kolovozu i rujnu cure milijarde od turizma (koji opet suludo raste) pa je do jeseni kupljeno vrijeme. A do tada - tko živ, tko mrtav. Uostalom, i HDZ će se do tada resetirati pa će mnogo toga biti jasnije.