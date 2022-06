Bivši američki ambasador u RH: 'Tri su moguća Putinova plana za izlazak iz rata u Ukrajini...'

Čini se da je Rusija konačno spremna ostvariti svoj neposredni cilj u Donbasu, a to je zauzimanje Luganske oblasti. Prema najnovijim izvješćima, Rusi su preuzeli kontrolu nad selom Toškivkom na prvoj crti bojišnice, što bi im moglo omogućiti prekidanje posljednje ukrajinske opskrbne linije u gradove Severodonjeck i Lisičansk. Prema New York Timesu, američki obrambeni dužnosnici privatno procjenjuju da bi ti ključni gradovi doista mogli pasti u danima koji dolaze. Kremlj će to bez sumnje istaknuti kao veliku pobjedu, ali bi se to moglo dugoročno pokazati skupim. Rusija je napredovala vrlo sporim tempom od pokretanja ofenzive u Donbasu prije dva mjeseca, nanoseći neizrecivu štetu ukrajinskim gradovima i vojnim snagama artiljerijskim bombardiranjem, ali s manjkom ljudstva i upravljivosti da brzo i učinkovito iskoristi svoju ogromnu nadmoć u vatrenoj moći. Povrh toga, uporna i požrtvovna obrana Ukrajinaca neće biti uzaludna. Slično kao i herojski hrvatski branitelji Vukovara, njihovi napori iscrpili su protivnika i dobili na dragocjenom vremenu da njihova zemlja okupi snage potrebne za prevladavanje u sljedećoj fazi rata.