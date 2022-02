Dok klasičnim religijskim profiterima u posljednjih petnaestak mjeseci definitivno ne cvjetaju ruže, tvrtka famoznog “iscjelitelja” Josipa Grbavca, poznatijeg i kao “Braco sa Srebrnjaka”, ostvarila je u kritičnoj pandemijskoj godini dobit od čak 1,2 milijuna kuna. Teško je reći što to Braco točno nudi i pritom ostati u granicama pristojnog. Za razliku od ostalih duhovnih influencera, Braco ne podučava i ne govori. On ne nudi životne mudrosti koje bi se masovno dijelile po društvenim mrežama. Ne razgovara s ljudima o njihovim problemima. On ne daje dijagnoze, ne provodi terapije, nego jednostavno gleda u ljude. Bracin menadžment je ovaj očito profitabilni biznis maksimalno pojednostavio pa se preko njegova weba nudi i tzv. online gledanje, CD-ovi, knjige i zlatni nakit. Jakov Sedlar je o Braci snimio dokumentarni film, a među obožavateljima nalaze se Naomi Campbell i ostala svita besposlenih holivudskih zgubidana. No to više govori o njima nego o samom Braci.