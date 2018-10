Bravo! Sad je i švaleraj postao hrvatski nacionalni interes...

Ma Vasi trebaju zahvaliti jer je spasio pola države. Znate li vi koji bi skandal bio da su svi ti ljudi koji su koristili usluge prostitutki objavljeni, da su išli pred sud?. U manje više istom obliku, ova teza kojom brane Milijana Brkića provlači se kroz političke kuloare. Naslušali smo se dosad od svih stranaka da uvijek rade u nacionalnom interesu, njime pokrivaju najgore i političke i gospodarske odluke.

Svi uvijek rade u nacionalnom interesu, i kad prodaju Inu, organiziraju prosvjede, daju milijarde subvencija gubitašima... Ali evo, sad nam je ispalo i da je j...nje nacionalni interes, točnije švalerancija i varanje supruga od političko/sudačke/sportske muške elite. I zato, oni koji brane Brkića kažu da je, i ako je upozorio organizatore da prestanu, to uradio kako ne bi došlo do većih problema. I zato je suđenje organizatorima završeno u kratkom roku, a ugledni ministri su se založili za male kazne i da optuženi priznaju djela. Bilo je to vrijeme pred izbore, tema je brzo nestala iz javnosti nakon presude, da bi sad uskrsnula u kontekstu višegodišnjih zlouporaba sustava od najviših državnih dužnosnika.

Nije zato čuditi ni da je spis o curenju informacija nestao, da o slučaju Općinsko državno odvjetništvo nije obavijestilo svoje nadređene, da su se svjedoci predomislili i povukli ono što su rekli policiji, a neki i nisu ispitani. Jer očito je bilo uključeno previše “društvenih uglednika” i političara da bi se slučaj istjerao na čistac. Ali to je čak i manji problem. Veći je da su uključeni suci, političari, pa čak i oni koji su odavali informacije ostali na svojim mjestima. I danas nam kroje sudbinu. Uvezani u jedinstvenu mrežu usluge i protuusluge u štićenju nacionalnog interesa kroz izvanbračni seks.

Danas je primjer seks, jučer zapošljavanje rodbine, a sutra dojava o istrazi. Da je mreža odmah pukla i da su osramoćeni dali ostavke, za vjerovati je da bismo danas imali zdravije društvo i politiku nepodložnu ucjenama. Ali to nije bio nacionalni interes.