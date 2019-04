Brkić je malo polupao lončiće. HDZ jest Komunistička partija

Milijan Brkić mora da se šalio kad je jutros, ulazeći na sjednicu Predsjedništva HDZ-a, izjavio: "Ovo je HDZ, nije Komunistička partija, hvala Bogu".

Teško je zamisliti da netko može ovo izjaviti i pritom zadržati ozbiljan izraz lica. Naročito osoba koja optužuje stranku da se služi državnim institucijama u svrhu progona stranačkih protivnika. Što je to nego komunizam?

Iza ove izjave, naravno, krije se Brkićev prkos. Njegov izraz otpora stranci na čijem čelu se nalazi osoba s komunističkim pedigreom i prema kojoj onaj Brkićev dio HDZ-a upravo zbog toga njeguje nepovjerenje i prezir.

Može stoga Brkić zahvaljivati Bogu da je "ovo HDZ, a ne Komunistička partija", ali to mu neće puno pomoći. Jer HDZ jest Komunistička partija.

Nije po nazivu, nije po programu, nije po ideologiji. Ali po svemu ostalome svakako jest.

Vladaju kao komunisti

To je stranka sagrađena od članova Komunističke partije. To je stranka koja funkcionira kao Komunistička partija. To je stranka koja se služi metodama Komunističke partije.

HDZ, baš kao nekad Komunistička partija, njeguje etatizam i državnu ekonomiju, forsira premoć partije i njezin utjecaj u svim porama društva. Članska iskaznica HDZ-a, kao nekad ona partijska, garantira poslove, zaposlenje, napredovanje. Traži se podobnost, a ne sposobnost. Njeguje se kult vođe, sada i pod slikom komunističkog generala Franje Tuđmana.

HDZ se skriva iza braniteljskog Subnora, medije drži u službi vlasti, policiju, represivni aparat, pravosuđe u službi režima.

Institucije su u službi politike, o čemu je govorio i sam Brkić. Možda se to ne zove Komunistička partija, ali je HDZ njezin politički i kadrovski nasljednik i duhovni sljedbenik.

Obračun s mangupima u svojim redovima

Može, dakle, Brkić u obračunu s Andrejom Plenkovićem zahvaljivati Bogu da je ovo HDZ, ali nagledali smo se situacija u kojima se ta stranka služila komunističkim metodama za obračun s mangupima u svojim redovima, s domaćim izdajnicima i stranim neprijateljima.

Pitajte Ivu Sanadera kakav je HDZ bio dok ga je on vodio i kakvim se komunističkim metodama on tada služio i pitajte ga sada kakvim se komunističkim metodama HDZ sada služi kad Sanader tvrdi da se protiv njega vodi politički progon.

A on ne priznaje ni sud svoje partije, kamoli presude hrvatskih sudova uvelike skrojenih po partijskom modelu.

U komunističkoj državi tajne službe i policija držat će pod kontrolom novinare, protivnike i disidente (recimo, dajući im otkaz u slastičarnici), hapsit će se ljudi zbog verbalnog delikta i vikanja na spomenik Velikom vođi, pod izlikom hibridnog rata provodit će se kontrola građana na društvenim mrežama.

Komunistički mentalni sklop

A premijer će privesti glavnog državnog odvjetnika na press konferenciju da mu uruči instrukcije o tome kako voditi istragu u Vladi.

Komunistički mentalni sklop odavno je prevladao u HDZ-u, a on ne bira ideološku stranu. Pa tako ni samom Brkiću nije bilo strano prozivanje neprijatelja države i poručivanje onima koji se osjećaju ugroženima da mogu iseliti iz ove države.

I sjećate se Tomislava Karamarka i njegove poruke da će se o Tuđmanu i Šušku i Domovinskom ratu "moći slobodno misliti u svoja četiri zida"? To su komunisti nekada govorili za Josipa Broza Tita i NOB.

HDZ prisvaja Domovinski rat i ponaša se kao da je hrvatska država njegovo vlasništvo. Samo je HDZ predstavnik hrvatskog naroda, svi drugi su njegovi izdajnici. Tako su nekada mislili i komunisti.

I koliko god efektna bila ova Brkićeva "pila naopako", toliko je njegovo sarkastično zahvaljivanje Bogu što HDZ nije Komunistička partija uvelike promašeno.

Njegovanje totalitarne svijesti, poistovjećivanje države sa strankom, kao i podvrgavanje institucija partijskoj volji temeljne su odrednice vladavine HDZ-a otkako je srušio komunizam i preuzeo ulogu Komunističke partije.

Uz Božju pomoć, naravno.

