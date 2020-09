Doista samo volovi vjeruju u hrvatsku borbu protiv korupcije

HDZ piše antikorupcijsku strategiju, predsjednik Milanović kritizira Uskok zbog širenja istrage u aferi Janaf, a građani Nove Gradiške prosvjeduju u znak podrške svom gradonačelniku uhićenom zbog namještanja poslova.

<p>Vlada kreće u izradu antikorupcijske strategije. Skroz nove. Friške, ispod čekića.</p><p>Mijenjat će se, prema pisanju Jutarnjeg lista, šest zakona, skratit će se rok za donošenje presuda, nakon svih dosadašnjih strategija ova bi trebala biti spasonosna. A piše ju Vlada pod vodstvom stranke koja je duboko ogrezla u korupcijske afere.</p><p>Kao da se bore sami protiv sebe.</p><p>U isto vrijeme, u Novoj Gradiški ovoga vikenda okupilo se stotinjak građana koji su izražavali podršku uhićenom gradonačeniku Vinku Grgiću, osumnjičenom za namještanje poslova u aferi Janaf.</p><p>Ono što je zvučalo kao parodija, zapravo je bilo zastrašujuće ozbiljno. "Drago Vinko, vrati se doma, skuhali smo ti paštašutu", poručivali su prosvjednici, dok je organizatorica skupa izjavila: "Ja ovo radim iz ljubavi prema njemu, jer ja kada razgovaram s njim znam mu reći dragi Vinko, to je od milja ja njega poštivam i cijenim. Ja mogu staviti ruku u vatru da naš gradonačelnik nije kriv".</p><p>A nekako u isto vrijeme, oglasio se i predsjednik Zoran Milanović s prilično neobičnim i karakteristično kontroverznim komentarom afere Janaf.</p><h2>"I priča je gotova"</h2><p>"Ako je zaista policija pratila nekoga tko nosi 2 milijuna ili 200 tisuća kuna nekome da mu da mito", kazao je Milanović, "pa hapsiš ga istog trena i priča je gotova. Koga si čekao? Američkog predsjednika?".</p><p>Znači, umjesto da se širi mreža kako bi se uhvatilo što više ljudi, predsjednik države kritizira Uskok i sugerira kako bi mu bilo bolje da uhvati što manje ljudi. Kako ne bi nabasali na predsjednika. Ne američkog.</p><p>"Hapsiš istog trena", kaže hrvatski predsjednik, "i priča je gotova". A zašto priča mora biti gotova? Kako ne bi uključila previše aktera?</p><p>Tako izgleda hrvatska borba protiv korupcije.</p><h2>Sanader se isto borio </h2><p>Zakone piše Vlada čiji članovi čine glavu hobotnice ili su zahvaćeni njihovim krakovima. Istrage kritizira predsjednik države. Građani daju podršku uhićenima u antikorupcijskim akcijama.</p><p>O čemu onda govorimo? Kome se bori protiv korupcije? Tko se usudi boriti protiv korupcije? I tko uopće vodi borbu protiv korupcije?</p><p>Zadnji puta kad je HDZ vodio borbu protiv korupcije, odnosno Vlada na čelu s premijerom Ivom Sanaderom, svi su završili u zatvoru. Odnosno, nisu završili.</p><p>Sada ponovno imamo HDZ koji donosi novu antikorupcijsku strategiju upravo u trenutku kad se Uskok najviše bavi njegovim ministrima, pomoćnicima, državnim tajnicima, vozačima... I piše ju ministar pod kojim je Josipa Rimac upravljala krakovima svoje hobotnice.</p><p>Sanader je svoju strategiju sastavljao u sklopu ispunjavanja uvjeta za članstvo u EU. Plenković kreće u svoju strategiju kad Hrvatska treba dobiti značajni novac iz Europske unije.</p><h2>Opstrukcija politike</h2><p>S druge strane, kad se pravosuđe, policija i Uskok prihvate borbe protiv korupcije, nailaze na javnu ili unutarnju opstrukciju od politike. Kolinda Grabar Kitarović smijenila je šefa SOA-e kad je otkrila da je uhvaćena u mrežu kontakata Zdravka Marića, a javno se hvalila informacijama o istragama DORH-a. Zoran Milanović sada kritizira Uskok zbog ambicioznog širenja istrage u aferi Janaf, protiv Dragana Kovačevića za kojeg priznaje da ga "dobro poznaje".</p><p>A zanimljivo, u aferu Janaf uključen je SDP-ov gradonačelnik Nove Gradiške, grada na čijem je čelu bio SDP-ov gradonačelnik (i saborski zastupnik) Josip Vuković koji je za Milanovićeva premijerskog mandata prevario svoju Vladu za kreditna jamstva koja je nenamjenski potrošio.</p><p>Bila je to velika afera Milanovićeva SDP-a. Koja je zataškana. </p><p>I nakon svega toga, HDZ-a koji se bori protiv korupcije i predsjednika koji kritizira tu borbu, dolaze hrvatski građani.</p><h2>Vole svoje zlostavljače</h2><p>Oni koji daju podršku uhićenom gradonačelniku. Oni koji su prije nekoliko godina marširali do Remetinca kako bi dali podršku Milanu Bandiću. I oni koji uporno, godinama i desetljećima, daju glas HDZ-u i drže ga na vlasti, kad bi svatko normalan digao ruke od takve stranke ili tražio njezino ukidanje.</p><p>Za koga se onda pišu antikorupcijske strategije?</p><p>Sigurno se ne pišu za vladajuću politiku i građane koji tu politiku podržavaju. Onda mora da se pišu za birokrate iz Bruxellesa, one koji ne žele davati milijune eura u državu gdje će se tim milijunima kasnije gubiti gubiti trag. Ili će se prebrojavati na sudu.</p><p>Malo tko u ovoj zemlji više iskreno vjeruje u antikorupcijske strategije, u borbu protiv korupcije, u odricanje od korumpiranih političara. Kad na koncu svatko gleda kako da pronađe svoje mjesto u nekoj od hobotnica.</p><p>Kad treba dobiti natječaj, kad treba dobit posao ili kad treba familiji osigurati egzistenciju.</p><p>Pa je onda smiješna ona priča kako je Dragan Kovačević zabranio zaposlenicima Janafa da uzimaju mito. Jer ono što je dozvoljeno bogu, nije i volovima.</p><p>A očito samo volovi vjeruju da će se nešto promijeniti. <br/> </p>