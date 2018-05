Građanski odgoj? Ma može, ali samo ako ga ne predlaže SDP

Financijska pismenost, ljubav prema životinjama, razumijevanje različitosti, uvažavanje tuđeg stava, tolerancija, kako se zaštititi od predatora i prevara na internetu ili preporuke o tome kako se zdravo hraniti...

Da vam netko ponudi da dva puta tjedno po 45 minuta slušate ovakva predavanja, biste li pristali? A da netko vašoj djeci besplatno ponudi ovakvo gradivo u sklopu redovne nastave, što biste rekli? A da je taj netko tko vam to nudi član SDP-a, što biste onda rekli? U 22 od 24 riječke škole rekli su još lani - može, odlično.

Nije bitno je li neka inicijativa dobra ili nije, puno je važnije da neću za to glasovati jer je to predložio Pero, a ne Mirko

A ove godine su djeca zaključila da bi takvoga gradiva još i više. I u Osijeku misle isto, pa su ove godine odlučili iskopirati riječki model. A u Zagrebu? A ne, neće tako lako. Inicijativa SDP-a o uvođenju građanskog odgoja kao izvannastavne aktivnosti naišla je na zid bandićevaca, HDZ-ovaca i Neovisnih za Hrvatsku. Suzdržani - Radnička fronta i HSLS. O HSLS-u i njegovu nemanju stava mogao bi se poseban ep napisati, ali objektivno, ne zaslužuju ga.

Sandra Švaljek zatim je zaključila da prijedlog vjerojatno nije prošao jer je riječ o inicijativi SDP-a i gotovo sigurno je u pravu, ali i to pokazuje gdje je naše društvo. Nije bitno je li neka inicijativa dobra ili nije, puno je važnije da neću za to glasovati jer je to predložio Pero, a ne Mirko. Zapravo samo dokazuju koliko im taj građanski odgoj očajnički treba jer ih roditelji očito nisu naučili da mrziti radi mržnje baš i nema nekog smisla.

Kod nas klinci dogovaraju tučnjave na WhatsApp grupama, maštaju kako će postati 'youtuberi', a ne znaju kako se zaštititi pri spolnom odnosu. I to ne od trudnoće nego od HPV-a. Iako su digitalna generacije, ne znaju čak niti smisleno koristiti Google, ali nama nije važno sve to nego je li prijedlog SDP-a ili HDZ-a.

Pa dok 60-godišnjaci iz zastupničkih klupa ne sazru, ostaje slušanje kako će nas od svega spasiti Bog. Barem je vjeronauk gotovo pa obavezan.