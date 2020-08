Hrvatski zapostavljeni prirodni biseri mogu nas vratiti u život

<p>Svaka čast generalu Medvedu na odlasku u Varivode i Miloševiću na odlasku u Knin, svaka čast Pupovcu na najavi odlaska u Škabrnju i Plenkoviću na najavi odlaska u Varivode, a ovdje imamo prijedlog kako da se nakon zakašnjele ali dobrodošle nadoknade izostavljenih komemorativnih praksa, u kojima se nešto čini za mrtve, malo poradi i na živima, odnosno za žive.</p><p>Dakle, Plenković i Pupovac bi mogli posjetiti porječje Une, od izvora do Štrbačkog buka. Taj dio južne Like, kao uostalom i cijele Like, izumire. A ne bi trebao. Ako bi se, s hrvatske strane, rijeka Una učinila dostupnom kraj Martina Broda - za što bi trebalo otvoriti granični prijelaz s Bosnom, a kod fantastičnog vodopada Štrbačkog buka uredila pristupne ceste, cijeli bi kraj procvao, možda tek malo slabije od razvoja kojeg je, zahvaljujući Plitvicama, doživio potez od Rakovice do Korenice.</p><p>Korenica je danas, napomenimo to, jedan od rijetkih gradića koji su danas možda i dvostruko veći no prije rata, a cijeli je kraj duplo bogatiji. Otvaranje Une, s hrvatske strane, turistima, bajkerima, motociklistima, hodačima, ljubiteljima čistog okoliša, rasteretilo bi Plitvička jezera i stimuliralo doseljavanje, zapošljavanje.</p><p>Hrvatska će, uostalom, za potezanje novca iz fonda EU morati oblikovati zelene programe, a nijedan ne može biti zeleniji od uređenja Une, rijeke kojoj su još Rimljani dali ime (“Jedina”) i koja je i danas pitka, od izvora do Bihaća.</p><p>Slični se programi mogu osmisliti i za Velebit, s kojeg ljeti puca sjajan pogled na more, do Italije. A tu su i Plješevica, Biokovo...</p><p>Nemamo mnogo vremena. Planove i projekte moramo nuditi od Nove godine, a dotad treba sve osmisliti. Ovo je pitanje opstanka, za sve građane Hrvatske koja danas, prema neki procjenama, ima tek 3,8 milijuna stanovnika (izračunato prema potrošnji vode).</p>