Bernardić je pobijedio. Je li to dobra ili loša vijest za SDP? Europske izbore mnogi su čekali da maknu Davora Bernardića sa čela SDP-a. A onda je on na listu postavio Milanovićeve ljude, smirio sukobe i dobio četiri mandata kao i Plenković. Je li to dobra ili loša vijest za SDP?