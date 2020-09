Kako je moguće da kvadrat ovakve vile košta 600 eura?

Pitanje o vrijednosti vaših nekretnina otvorit će se eventualno ako izbije neka afera u koju ste umočeni. Kao što se sada dogodilo s SDPovim saborskim zastupnikom i gradonačelnikom Nove Gradiške

<p>Znamo svi dobro kako je to dizati stambeni kredit. Mukotrpna procedura s morem papira i provjera. Jedna od obaveznih stavki je angažman sudskog procjenitelja za nekretnine, koji će napraviti elaborat s detaljnim izračunima i vrijednosti nekretnine. Taj elaborat plaćate sami, između 1500 i 2000 kuna. A banka se iznosa procjene drži kao svetog pisma. O tomu vam ovisi sudbina kredita.</p><p>No ako ste političar i dužnosnik koji ima obavezu popuniti imovinsku karticu, niti jedan zakon ne propisuje da procjenu vaših nekretnina mora obaviti stručna i ovlaštena osoba. Dovoljno je da sjednete na terasu sa spektakularnim pogledom na jednoj od svojih kuća pa da uz kavicu, onako odokativno i kako vas volja, bubnete da ta nekretnina vrijedi XY kuna. Pritom vrijednost možete i višestruko smanjiti, jer nitko vas neće ni provjeravati ni prozivati. Provjere postoje samo za obične smrtnike. Pitanje o vrijednosti vaših nekretnina otvorit će se eventualno ako izbije neka afera u koju ste umočeni. Kao što se sada dogodilo s SDPovim saborskim zastupnikom i gradonačelnikom Nove Gradiške Vinkom Grgićem.</p><p>Pa gledamo svi onaj svadbeni video, u kojem sa svojom mladom slavodobitno šeta po velebnoj vili od 300 kvadrata i brčka noge u bazenu tik do teniskih terena. A mi bi budale trebali bismo vjerovati da to suvremeno arhitektonsko čudo vrijedi 1,5 milijuna kuna, koliko je gradonačelnik naveo. Jer po njegovoj slobodnoj procjeni, koju očito nitko nije provjerio, kvadrat ove viletine vrijedi tek malo više od 600 eura, dok grandiozna okućnica ne vrijedi ništa.</p><p>Ne moramo biti nikakvi eksperti da znamo da je to naprosto nemoguće. I da u Hrvatskoj za 600 eura jedva da možete kupiti roh-bau, a kamoli bazen i vilu. Očekujemo objašnjenja. Možda još jedan zabavni video u kojem nam tumači kako je došao do vrijednosti nekretnine. Ne bi bilo loše da nam usput kaže i odakle mu novac za ovakvu kuću.</p>