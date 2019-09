Kovač i Ivo Stier žele srušiti Plenkija. Hm, nije loše. Krenite

Što je Plenković? On je jamac stabilnosti. Kakve stabilnosti i kome ta stabilnost ide na ruku? To je trgovačka stabilnost (Hegel bi rekao: loša beskonačnost), a ide na ruku mnogim profiterima - kadrovima koji su zaposleni u javnom sektoru, 'janjičarima', proračunskim uhljebima, ljudima od ranije poznatima policiji, koji danas čuvaju saborsku većinu, potom, desničarima kojima se ne usuđuje suprotstaviti jer dolazi iz ljevičarske obitelji, lopovima svih profila, konjunkturistima, hvatačima krivina, luftbremzerima...

Plenki je karakterna maska koja skriva stvarnu narav vlasti koja nas vodi ravno do dna. On im drži ljestve. Plenković je, taj i takav, natjerao grobare da odlože lopate i spasio HDZ, a sad ga se žele riješiti iz istih razloga iz kojih su ga i doveli, jer je pristojan centrist. No oni znaju da je Plenki u toj ulozi najuvjerljiviji i da bi ih eksperiment s novom karamarkizacijom možda opet odveo u propast - najviše je glasova oko centra - pa su plahi kao vlaška mlada. Oni bi rušili Plenkovića, oni bi novi HDZ, oni bi ovo, oni bi ono. Ali što točno?

Kovač ne bi Pupovca. To je legitimno, ali nije dovoljno. Stier bi HDZ koji nije korumpiran. To je možda dovoljno, ali nije moguće: HDZ je koncentracija naše političke pameti, takve kakva jest, muljatorske, šibicarske, opsjenarske, pa drugi i drugačiji HDZ nije zamisliv. Uostalom, sve su naše stranke takve, samo lošije; tradicija nam je HDZ-ovska.

Ukratko - možda bi trebalo navijati za pobjedu Plenkovićevih protivnika. Pa da vidimo čija mama crnu vunu prede. Najgora je čvrsta, stabilna vlast jer, znamo iz iskustva, stabilnost rabe isključivo u korist naše štete. Slabija vlada bila bi bolja jer bi imali manje moći za malverzacije.

Možda je naše društvo ipak zdravije od naše politike, u koju se preselio sav karijeristički mulj ove zemlje.