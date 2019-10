Krivac za silovanje uvijek i bez iznimke je jedan - silovatelj

S mnogo emocija i u čvrstom zajedništvu tražila se posljednjih dana na ulicama Hrvatske pravda za djevojčice. Pa ne znaš je li teža i strašnija činjenica da je jedna 15-godišnja curica godinu dana trpjela silovanja i poniženja, a njezini zlostavljači na kraju su sa suda odšetali slobodni, ili priče nekih žena na prosvjedima koje su tek sad, nakon više desetljeća, smogle snage u grču i suzama progovoriti o silovanjima iz djetinjstva.

Silovatelji, osobito oni kojima su žrtve djeca, jedna su od najgorih ljudskih kategorija. Otpad ljudske vrste bez mrvice empatije koji koristi nemoć slabijeg. No tragično je što zakonske sankcije nisu u skladu s ovom činjenicom, pa se silovatelji (pre)često izvlače s minornim i zanemarivim kaznama.

Stručnjaci ističu da je prosjek trajanja zatvorske kazne za silovanje u Hrvatskoj 3,6 godina te smatraju nedopustivim da tretman žrtve traje dulje od kazne počinitelja. Sustav, tako, djevojčicu ili ženu žrtvu ponovno siluje na drukčiji, ali jednako brutalan način. I to je monstruozno.

Podaci kažu da svaka četvrta djevojčica u našoj državi doživi seksualno nasilje. No samo jedna od njih deset o tomu i progovori. Dolazimo tako do tisuća slučajeva silovanja i seksualnog zlostavljanja koji godinama ostaju skriveni u nečijoj svijesti i emocijama, do tisuća curica i žena koje su duboko sakrile proživljene traume, do tisuća žena koje su emotivno devastirane, ali šute i posljedice osjećaju za cijeli život.

I nemojmo se čuditi što je tako.

Jer svuda oko nas su ljudi koji će tvrditi “da je izazivala”, “da je nosila prekratku suknju”, “da je bila pijana” ili “da je rekla ne, a zapravo je mislila da”. Uz gomilu takvih bijednika, tu su dodatno sustav i pravosuđe, koji svojim postupcima žrtvu gurnu u još dublji ponor. I zato treba izlaziti na ulice. Zato nam treba pravda za svaku djevojčicu, ali i za sve one koje su sad odrasle žene, a u sebi nose strah i krivnju.

Iako je krivac uvijek, bez iznimke, samo jedan. I zovemo ga silovatelj.

