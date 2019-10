'I mene su silovali, imala sam 9 godina, bila sam djevojčica...'

Odluka zadarskog suca Ivice Markovića da na slobodu pusti mladiće osumnjičene za silovanje 15-godišnje djevojčice izazvala je bijes u cijeloj državi, koji su ogorčeni građani pokazali u subotu na prosvjedu “Pravda za djevojčice”. U međuvremenu je zadarski sud ipak odredio istražni zatvor petorici, ali prekasno... Kritična masa je stvorena.

U petnaestak gradova prosvjed je okupio na tisuće ljudi. U Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku, Puli, u Varaždinu, Bjelovaru, Čakovcu - od sjevera do juga - građani su dali podršku žrtvama seksualnog nasilja. Na Tomislavcu u Zagrebu se okupilo, procjene su, oko 7000 ljudi, a u Zadru tek njih stotinjak.

“Nekažnjavanje zločina je zločin!” jedan je od najdojmljivijih transparenata s kojima su građani došli na prosvjed.

Od institucija su zatražili da protiv suca Ivana Markovića pokrenu stegovni postupak zbog nemarnog postupanja, a od DORH-a da zadarski slučaj pod hitno premjesti sa zadarskog Županijskog suda na neki drugi. Na prosvjedu u Čakovcu, pred Općinskim sudom, u subotu su se pojavile dvije hrabre silovane žene, kojima je, kako piše portal “medjimurjepress.net”, slučaj u Zadru dao snagu i hrabrosti da progovore. Prvi su put javno govorile o užasima koje su proživjele. Dok su govorile, drhtale su i plakale, pridržavajući se za one koji su im došli izraziti podršku. Njihove priče, piše portal, trebale su biti i opomena čakovečkom sudu da ne ponovi greške suda u Zadru.

Suzana Grašić iz Čakovca rekla je da svoju traumatičnu priču nosi od devete godine.

- Bila sam na praznicima kod tete. Na putu do prijateljice prolazila sam kroz nasad kukuruza i jedan čovjek je iskočio i uhvatio me. Odveo me dublje u kukuruz i tamo se dogodilo silovanje. Svašta mi je radio. Nisam nikome to govorila - ni majci, ne znam zbog čega, ali su nešto naslutili. Plakala sam, zatvarala se u sobu, imala sam noćne more. Sad sam, nakon svega toga, i nakon toliko vremena, odlučila dati svoju priču van. Odlučila sam jer se moram toga osloboditi, s tim više ne mogu živjeti. Nisam nikad prijavila policiji čovjeka kojeg nisam znala, od panike nisam zapamtila lice, samo znam da je bio stariji. Život mi je uništen - ispričala je Čakovčanka. Progovorila je i Alenka Fuček iz Turčišća. Silovana je, ispričala je, prije mjesec dana.

- Institucije koje bi nas trebale zaštiti to ne čine. Taj životinjski čin je zaista trauma za svaku ženu, i djevojčice. Netko kome vjeruješ napravi zločin, i to je strašno. Društvo okreće glavu, čemu mora doći kraj. Uvijek je u pravu muškarac, a moj silovatelj je jak, i nisam mogla ništa učiniti. Psihički sam gotovo oboljela. Uvijek se krivi ženu. To što prolazimo treba najstrože kazniti. Do sada nisam prijavila silovanje jer me sramota. Ono što je meni moj prijatelj uradio nikome ne bih poželjela. Rekla sam mu da ću ga prijaviti, i to ću sad konačno učiniti - prenosi međimurski portal riječi potresene Alenke Fuček.

Samohrana je majka, bez posla, a na prosvjedu je odlučila progovoriti potpuno spontano, nikome to nije najavila. Počinitelja će, doznajemo, prijaviti idući tjedan.

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru potvrdilo je za Telegram da su sva petorica mlađih punoljetnika, koji su završili u istražnom zatvoru zbog sumnji da su se godinu dana seksualno iživljavali nad maloljetnicom iz okolice Zadra, prijavljeni za spolni odnos bez pristanka sa svojom žrtvom. Samo jedan od njih, potvrđeno je portalu, prijavljen je za silovanje. Od iduće godine bi svaki spolni odnošaj bez pristanka trebao biti tretiran kao silovanje. Ako je riječ o silovanju bez pristanka, kazna će biti od jedne do pet godina, a ako je u pitanju silovanje s prijetnjama i uporabom sile, kazna će iznositi od tri do deset godina. Sad je minimalna kazna za silovanje jedna godina, a za odnošaj bez pristanka šest mjeseci. Odvjetnici i suci s kojima smo razgovarali kažu kako je postojeći zakon apsurdan jer znači da počinitelj, ironični su, treba ženu prvo odvesti kod javnog bilježnika da se odredi je li u pitanju silovanje ili odnos bez pristanka. Svatko, kažu, može tvrditi da nije bilo pristanka. Silovanje je silovanje, zaključuju, a u praksi je vrlo teško razgraničiti o čemu se radi.

