Maske u kafićima dobre jedino ljubavnicima - ne prepoznaju ih

Konobar vas pet puta moli da ponovite jer ne čuje narudžbu koju mrmljate kroz masku, a tu i je glazba pa to potraje. Kad vam napokon stiže piće, ne znate koliko sekundi smijete skinuti masku da srknete gutljaj

<p>Predsjedniku Zoranu Milanoviću može se spočitati svašta, ali ne može mu se osporiti da se drži one rečenice koja se do sada uvriježila kao njegova: “Šaraj malo brate”.</p><p>Taman kad su se na “stražnje noge” počele dizati udruge za ženska prava, ubaci on u “lične” opise i ponekog zastupnika i političkog analitičara. Dok se narod zabavlja seciranjem Milanovićevih rečenica, Hrvatsku šokira selo kraj Popovače koje je postalo popularno jer se ondje na promociji knjige zarazilo koronom 80 posto uzvanika.</p><p>Nije toliko iznenađujući taj postotak iako je jedinstveni slučaj u svijetu, ali da se 140 ljudi u malome mjestu interesiralo za knjigu u zemlji u kojoj jednu knjigu godišnje ne pročita ni pola populacije, e to je vijest. To je jednako neobično kao i pomisao da će ljudi, gosti u restoranima i kafićima, morati nositi maske u zatvorenim prostorima.</p><p>Dakle, s maskom ulazimo u kafić, sjedamo za stol - maske je i dalje prisutna, stiže konobar i pita što ćete popiti? Maska je i dalje postojana. Konobar vas pet puta moli da ponovite jer ne čuje narudžbu koju mrmljate kroz masku, a tu i je glazba pa to potraje. Kad vam napokon stiže piće, ne znate koliko sekundi smijete skinuti masku da srknete gutljaj. A onda trebate i na toalet. Maska mora biti postojana.</p><p>Za konzumaciju duhana morat ćete razviti posebne vještine, a možda ljudi ojačaju i desnicu vježbom, skidaj, stavlja, skidaj, stavljaj. Uglavnom, budimo realni, to je neizvedivo. Kao što je neizvedivo da vam predsjednik Milanović prešuti upitnu biografiju ako mu spomenete ručak u “klubu”.</p><p>Jedno je sigurno - u Hrvatskoj trenutačno žive i ljudi kojima se živo fućka za koronu, knjigu i predsjednikove misli, a nisu sljedbenici Tonyja Cetinskog i antikoronaša. To su ljudi koji su do jučer razbijali glavu kamo da pospreme silne milijune upitnog podrijetla pa kad pomislite kako vam je teško, sjetite se svih koji su prodefilirali i koji se boje da će prodefilirati Remetincem. Ipak, miran san je neprocjenjiv.</p>