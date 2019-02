Milorad Pupovac ima vlastite "dvostruke konotacije" ZDS

Moglo bi se to nazvati Pupovčevim "dvostrukim konotacijama" pozdrava Za dom spremni.

Jednom kad kritizira Kolindu Grabar Kitarović, a drugi puta kad prešućuje Andreja Plenkovića, premda i predsjednica i premijer (sada napokon) govore isto.

"Ne postoji razlika", poručio je jučer Milorad Pupovac komentirajući predsjedničinu izjavu kako valja razlikovati pozdrav "Za dom spremni" 1941. i 1991. godine. "Postoji razlika u ljudima koji su to uzvikivali. Oni koji su u vrijeme Domovinskog rata uveli taj pozdrav znali su što on znači i tko je to govorio. Zato su u uredima imali slike Pavelića, zato su dizali ruke u zrak i smatrali se nasljednicima ustaša".

Pupovac je tako replicirao Kolindi Grabar Kitarović, ali ne i Plenkoviću koji je prvi promovirao, a kasnije i legitimira tu tezu o "dvostrukim konotacijama" pozdrava Za dom spremni: onom iz NDH i onom iz Domovinskog rata. Kao da se obje konotacije ne svode na isto ustaško nasljeđe HOS-ovih crnokošuljaša, postrojbi s ustaškim nazivima, ideologije i ideolopoklonstva.

Uglavnom, sve ovo političko prepucavanje počinje sličiti na boksanje sa sjenama.

Novi stari pozdrav

Kolinda Grabar Kitarović, nakon što je najurila bivšeg savjetnika i ispričala se zbog njegova tumačenja ZDS kao "starog hrvatskog pozdrava", sada je prigrlila tumačenje svog novog savjetnika, Andreja Plenkovića, o tome da treba razlikovati ustaški i pozdrav ustašoidnih postrojbi iz Domovinskog rata.

Andrej Plenković tvrdi da nije čuo predsjedničine riječi, ali je ponovio otprilike isto. "Preporuke Vijeća za suočavanje s prošlošću bile su vrlo argumentirane, uzele su u obzir kontekst Domovinskog rata i tu je strogo ograničena preporuka i na taj način se percipira".

Ali Pupovac, koji je propustio kritizirati Plenkovića zbog "dvostrukih konotacija", sada demantira Grabar Kitarović. Koja, siroče, samo sluša Plenkovića.

Kolinda popravlja štetu, Plenki je čini

Kolinda se pravi da reterira, odustajući od starog hrvatskog pozdrava, ali identificirajući ga s pozdravom iz Domovinskog rata. Plenković se pravi da nema s tim veze, iako je on začetnik te ideje. A Pupovac se pravi da se ljuti, ali brusi svoju ispravnost samo na predsjednici, ali ne i na premijeru.

Kolinda skuplja bodove i popravlja štetu, Plenković tvrdi da nije dobro čuo, a Pupovac vodi svoje ritualne ratove. Njemu je svakako lakše napasti predsjednicu, nego premijera čiju Vladu i stranku postojano podržava, a njega "suhim zlatom plaća".

Ovo boksanje sa sjenama postao je tako politički folklor, i to prilično zamoran.

Niti Kolindu treba uzimati ozbiljno sa svojim novim, friško ispečenim i još vrućim tumačenjem ustaškog pozdrava. Niti će Plenković ispaštati zbog kontaminacije Domovinskog rata ustaškom ikonografijom. Niti Pupovac misli poduzeti neke drastične poteze zbog promocije ustaštva s najviših razina vlasti.

Svatko radi svoje.

A iza svega toga ostaje zaključak da su konotacije možda dvostruke, ali je zato ideologija jedinstvena. I ustaša iz 1941. i ustaša iz 1991. godine. Uz postojani HDZ-ov blagoslov.

