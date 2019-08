Može li tko skinuti Krstičevića s govorničkog trona? E, može!

Na hipotetsko pitanje može li ga itko skinuti s govorničkog trona, ministar Damir Krstičević sigurno bi - možemo se kladiti u plaću - dao odrješit vojnički odgovor: Ne meže!

Odgovor bi bio dojmljiv, ali ne bi bio točan. Epohu retoričkih bravura ministar obrane prekinuo je, točnije, presjekao, školovani diplomat, Goran Grlić Radman. Na pitanje hoće li ubuduće biti rađene sigurnosne provjere diplomata kako se u mrežu ne bi ubacivali rasisti i slični problematični profili - tako su zabilježile kamere Nove TV, a transkript napisali novinari Telegrama - odgovorio ovako:

- Čujte, svugdje ima i određenih… Mi smo živa zajednica i svi mi želimo raditi, pridonositi, unaprijediti službu, tako da svi oni eventualni propusti bit će u svakom slučaju razmatrani, a nama je u interesu imati jednu dostojnu službu vanjskih poslova, hrvatsku službu vanjskih poslova, tako da ćemo raditi…

Na konstataciju da su skandal raskrinkali novinari, Radman je reagirao ovako:

- Ha, čujte, znate, pazite, sad je, tu je, tu je jako puno nekih novih elemenata i okolnosti, znate. Digitalizacija je suvremena i donosi dakle i neke nove, isto tako, zamke.

Po našem sudu ovo je jača izjava o digitalizaciji od Karamarkove, no to je možda samo subjektivni dojam. Ministar nastavlja:

- U svakom slučaju, ono što sam rekao, diplomat koji je upućen u zemlju primateljicu je 24 sata diplomat i on zastupa interese, državne interese Vlade Republike Hrvatske, a i svaki državni službenik koji dolazi u Ministarstvo vanjskih poslova potpisuje upravo tu… Evo ga. Žurim, čujte, počet će sastanak, znate, ovaj, oprostite.

Ministru se žurilo, ali je prije sastanka ipak stigao ući u legendu, iz koje neće lako izaći. No ne bi bilo korektno ne podsjetiti i na šampiona kojega je poslao u mirovinu, Krstičevića.

- Kad vidimo ove požare, kad vidimo menadžment u požarima. Sustav domovinske sigurnosti koji je brend ove vlade se potvrđuje. A što je to? Znači, to je to zajedništvo, solidarnost. Sve sastavnice sustava domovinske sigurnosti. I vatrogasci i policajci, vojnici, sigurnosno obavještajni sustav, Gorska služba spašavanja. Cijela zajednica. Općina, grad, županija. Ostala ministarstva. Znači, procesi. Krizni stožer. Menadžment. Upravljanje sa svim tim stvarima. Narastanje. Kako ide to narastanje snaga. To je, to je stvarno velika stvar u svemu tome. Znači kroz taj sustav. I mislim da se nosimo sa time. I ono što bi na kraju htio zaista pohvaliti. Znači pohvaliti sve ljude. Na terenu. Upravo kroz taj sustav domovinske sigurnosti. Znači ljudi vide kroz taj sustav. Znači pohvalio bi vatrogasce, stvarno ljudi daju ono sve od sebe. Pohvalija bi, vidite vojska je to, uvijek spremna pomoći našem narodu u nevoljama. Policija naša koja je na terenu. Lokalna zajednica. Župani, općine, gradonačelnici, Gorska služba spašavanja, Crveni Križ, medicina. Znači stvarno ono velika pohvala. Ogroman napor, velika pohvala. Kažem kako… I ono što je ključ - čovjek. Mještanin. I to je taj koncept domovinske sigurnosti. Mi želimo da ljudi brane svoj dom, brane svoju kuću, imaju odgovornost. Jasno je da država ima najveću odgovornost za sigurnost. Međutim moraju i ljudi gledati šta je oko kuće, kako, prosjek, kako nečega što bi moglo. Je li hidrant radi, ne radi, i sve ostalo. Znači ta cijela priča kroz… Ali mislim da smo na dobrom putu, da smo na dobrom putu. Nema, kažem, u svemu tome ljudskih žrtava što je dobra stvar. Kažem imamo imovine oštećene, ali u odnosu kad vidite kad to gori… Lako je pričati… A ugasiti… Ahm… Treba to ugasiti… Treba ući u tu vatru. Treba to postaviti, to su… Stvarno su junaci, ja vam kažem. Vam… I sada je angažirano. Skoro je 500 vatrogasaca sada na terenu u jednoj smjeni. Mi smo angažirali 150 vojnika u jednoj smjeni. A gdje su naši kanaderi. Dečki, piloti. Svi su junaci. Svi su junaci te cijele priče. I evo u ime sve vlade predsjedniče, mislim da možemo biti zadovoljni. Vidimo druge države, vidimo druge probleme sa tim. Jasno, trebamo ulagati dalje u sigurnost, u te procese. Mislim da to radimo, analiziramo svaku situaciju, analiziramo svaki požar. Kroz sustav naučenih lekcija želimo radit na tim poboljšanjima… I na… Ono što je ključ, mislim da smo na terenu i da angažirano na terenu, ovaj, sve to rješavamo, izgovorio je prije godinu dana Krstičević na sjednici vlade.

Meže li gore? Meže, meže!