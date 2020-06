Na izborima odlučuje sukob percepcija: Hoćemo li vjerovati Plenkoviću ili vlastitim očima?

Za sve loše u ovoj zemlji, Plenković okrivljuje percepciju javnosti. Istodobno, prodaje percepciju uspješnosti i dojam da drži sve pod kontrolom.I za kreiranje te percepcije Vlada je potrošila 220 milijuna kuna.

<p>Za ministra <strong>Gordana Grlića Radmana</strong>, demokracija je bila "stvar percepcije", kad je trebao zatvoriti oči na uvođenje diktatorskih ovlasti mađarskog premijera <strong>Viktora Orbana</strong>.</p><p>Za <strong>Andreja Plenkovića</strong>, percepcija je ključ opstanka na vlasti.</p><p>Pa se tako premijer uhvatio percepcije kako bi opravdao porast indeksa korupcije u Hrvatskoj, zatim da bi objasnio ulogu <strong>Martine Dalić</strong> u "spašavanju" Agrokora, a onda kako bi nametnuo gledateljima emisije Nedjeljom u dva svoju percepciju hrvatske stvarnosti otkako je on zasjeo na vlast.</p><p>Percepcija, naime, ovisi o oku promatrača. Kao što percepcija služi politici da relativizira, iskrivi i uljepša stvarnost koju pomaže kreirati.</p><h2>Siromašniji, a bogatiji</h2><p>Pa je tako Plenković uvjeravao javnost kako podatak o tome da je Hrvatska u njegovu mandatu pala za jedno mjesto na listi siromašnih i postala druga najsiromašnija država Europske unije zapravo znači da smo "postali bogatiji". Sve je stvar percepcije.</p><p>Pa je ostavku Martine Dalić zbog afere Borg objasnio tvrdnjom kako je "jedno percepcija, a drugo su činjenice".</p><p>Da bi činjenicu da je Hrvatska na listi percepcije korupcije u samo četiri godine pala za 13 mjesta protumačio izjavom kako i novinari "utječu na tu percepciju". Njegova Vlada očito ne u tolikoj mjeri.</p><p>Percepcija je, uglavnom, za Plenkovića izuzetno bitna. Da nije, onda ne bi potrošio 220 milijuna kuna na promociju i poboljšanje percepcije svoje Vlade u javnosti.</p><p>I kao što je "demokracija stvar percepcije", tako je i Plenkovićev mandat stvar percepcije. Percepcije kakvu Plenković želi stvoriti.</p><h2>Korumpirani, a bore se protiv korupcije</h2><p>Recimo, umjesto da se brani od podataka koji tvrde da je u njegovu mandatu korupcija u Hrvatskoj uzela maha, Plenković podsjeća da je <strong>Milanovićeva </strong>vlada smijenila devet ministara. Tijekom njegova mandata Hrvatska je po indeksu percepcije korupcije dodatno potonula, a Plenković se hvali svojim doprinosom u borbi protiv korupcije.</p><p>Jer korupcija je također stvar percepcije.</p><p>A percepcija izvire i iz Plenkovićeva stava. Hladan, odmjeren, samouvjeren, retorički izvježban nastup u Nu2 stvara percepciju da premijer sve drži pod kontrolom, da je sve u najboljem redu, da je stanje u Hrvatskoj danas bolje nego 2016. godine, da je Hrvatska bogatija, a ne siromašnija, da je uspješnija u borbi protiv korupcije, a ne još korumpiranija, da su afere izmišljene, a HDZ savršen.</p><p>No to je samo percepcija.</p><h2>Nespretni homofob</h2><p>Pitanje je stoga hoće li javnost podleći takvoj hipnotičkoj percepciji u kojoj premijer kontrolira svaki svoj zarez ili će se povesti za činjenicama, brojkama, statistikama i vlastitim iskustvom.</p><p>Recimo, Plenković danas brani <strong>Vilija Beroša</strong> da nije homofob, već se samo "nespretno izrazio" kad je rekao da bi napuštenoj djeci bilo bolje u domu, nego u gay obitelji. Hoćemo li vjerovati Plenkoviću ili Beroševim riječima?</p><p>Za Plenkovića vrijedi samo jedna percepcija - njegova. Percepcija javnosti, medija, građana, međunarodnih medija, institucija, analitičara i istraživača potpuno je sporedna.</p><h2>Reformist, a najgori</h2><p>I to ne vrijedi samo danas. To vrijedi od prvog dana mandata kad je Plenković nametnuo percepciju reformista, umjerenjaka, demokrata, borca protiv korupcije, političara odanog Ustavu, zakonima, antifašizmu i toleranciji... Političara boljeg od svojeg prethodnika.</p><p>Pa se danas žali što tolerancija u Hrvatskoj nije na višoj razini. Kao da je on u tome bio apsolutno nemoćan. Opet je bitna percepcija: Plenković se trudio, ali nije uspio. </p><p>Također, Plenković je zaslužan za sve i nije kriv ni za što. Plenković je borac protiv radikalne desnice, iako je legalizirao ustaštvo.</p><p>Plenković je borac protiv korupcije, a otpustio je deset kompromitiranih ministara. Plenković poštuje institucije, ali sabotira i bojkotira Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Sve je stvar percepcije, zar ne?</p><p>Na izborima, dakle, presudan će biti sukob Plenkovićeve i percepcije birača.</p><p>I pitanje hoće li vjerovati svojim očima ili Plenkovićevim riječima, stavu i propagandi? </p>