Nakon Like izbori za EU Plenkija će biti laka utakmica

Čini se da Andrej Plenković namjerava na listu za EU parlament staviti isključivo svoje mezimce. To su mladi androidi, roboti napravljeni tako da izgledaju kao muškarci, i ginoidi, roboti nalik na žene. Oni posjeduju respektabilnu inteligenciju, ali nemaju svoju volju, rade na daljinski, lijepo izgledaju, dobro se odijevaju, ne brišu nos rukavom, imaju autopilote koje šef nahrani svojim programima i ciljevima, i vozi Miško, čak i ako su zaboravili produljiti dozvolu...

Plenković u otpis šalje one koje vojni žargon naziva “neperspektivnim objektima”. Ognjištari, ljubitelji cajki i staromodni desničari koji više vole prasence na ražnju nego beluga kavijar neće preživjeti ovu čistku. Na EU izborima Plenković, nakon što je prošao Križni put Like, pred sobom ima laku utakmicu. Koja god imena stavi među prvih pet ući će, a možda i prvih šest. Tim će stvoriti gardu moćnih pretorijanaca, koje stari predatori, kako god robusno izgledali, neće moći savladati. Nakon toga čekaju ga predsjednički izbori na kojima ima win-win situaciju.

Pobijedi li “njegova” Kolinda, pobijedio je i on. Izgubi li ona, izgubila je samo ona, a on je opet pobijedio, jer će na Pantovčaku dobiti nekog “crvenog”, a to je divna prilika za zastrašivanje biračke baze crvenim krpama komunizma, Jugoslavije i sličnih aveti prošlosti. Izgubi li Kolinda izbore, za poraz neće moći kriviti nikoga nego samu sebe. O tome da za Plenkovića radi i politički clown s Iblerova trga ne treba trošiti riječi. I on će dobiti barem dva eurozastupnika i time učvrstiti vlast u SDP-u, jer je teško zamisliti da Picula i Borozan ne prođu. Dobije li tri, “puna šaka brade”. Čini se da će i sve snažnije granatirana oporba (Anka Mrak je prva meta, sudac Kolakušić je skoro izbačen iz stroja, slijede udari na Živi zid i Daliju) teško izdržati bitku. Milijan Brkić opet je pod baražnom vatrom SMS afere... Andrej Plenković, dakle, dobiva još jednu bitku, koja nije bitka za reforme. Još jedna takva pobjeda - i gotovi smo!