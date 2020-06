Obitelj i djeca su svetinja. Ali ne i djeca bez roditelja. I nikako u obiteljima istospolnih parova

Ono što je prije sedam godina govorila Željka Markić, jučer je ponovio Vili Beroš. Da bi za djecu bez roditelja "prihvatljivije bilo da su u domovima, nego u gay obiteljima". Tako izgleda HDZ-ova briga za djecu i obitelji.

<p>"Sigurno bih dijete stavila u dom i nikako ga ne bi dala na posvajanje istospolnim parovima", izjavila je Željka Markić u studenome 2013. godine i izazvala lavinu žestokih reakcija.</p><p>Između ostalog i poruku saborskog zastupnika Nenada Stazića koji je na Facebooku napisao da bi Markić taj dom "osnovala u Jasenovcu". Pa se zbog toga ispričao na sudu.</p><p>Ali evo, sedam godina kasnije, istim putem kreće i ministar zdravstva u vladi Andreja Plenkovića, Vili Beroš.</p><h2>U ime obitelji </h2><p>On je na N1 televiziji, u debati s Arsenom Baukom, izjavio kako misli da bi djeci bez roditelja bilo bolje u domu nego u istospolnoj obitelji. "Ukoliko je okruženje u domu zdravo, mislim da bi to bilo prihvatljivije", rekao je Beroš, doktor medicine kao i Željka Markić.</p><p>I tako je Plenkovićev HDZ polako počeo preuzimati sve elemente politike Željke Markić. Osim neradne nedjelje, sada su preuzeli i stav da je djecu bolje davati u dom nego gay parovima. Tko se još usudi reći da je ovaj Plenkovićev HDZ liberalan?</p><p>Nakon što smo u ovoj kampanji od klerikalnih konzervativaca čuli da je život tolika svetinja da bi se i silovanim ženama zabranio pobačaj, "jer su se djeca realizirala kao sretne osobe", sada od onih koji tvrde da je obitelj svetinja čujemo da bi djecu bez roditelja prije dali u dom nego u istospolnu obitelj.</p><p>Jer je to "prihvatljivije". Ali za koga?</p><h2>Za homofobe</h2><p>Za djecu željnu ljubavi i stabilnosti koju u domu sigurno neće dobiti? Ili možda za klerikalce toliko zagrižene u borbi protiv gay populacije da su spremni u toj hajci žrtvovati čak i djecu? Ili je prihvatljivije za homofobe koji su već zapalili lutku gay para na zadnjem fašniku, a na čiju se podršku oslanja HDZ u kampanji?</p><p>Beroševa izjava nije samo diskriminatorna u smislu da se pod pojmom obitelji nikako ne može pojmiti obitelj istospolnog para, neovisno o tome koliko ta obitelj može biti stabilna, sigurna i puna ljubavi, već je ta tvrdnja na granici homofobije, gdje se istospolni parovi indirektno proglašavaju prijetnjom za djecu.</p><p>Većom čak i od domova za napuštenu djecu.</p><h2>Gruba istina</h2><p>U Beroševim riječima, nažalost, ima grube istine. U ovakvom društvu u kojem Crkva i politika promoviraju i potpiruju homofobiju, iz perspektive homofoba doista bi bilo prihvatljivije da se dijete ne izlaže diskriminaciji i neugodnostima, ako dolazi iz gay obitelji.</p><p>No umjesto da se Vili Beroš, kao ministar u vladi tako liberalnog i širokog Andreja Plenkovića, bori za razbijanje predrasuda i suzbijanje diskriminacije, on joj podilazi i s njom koketira. Politika treba raditi za dobrobit svih građana, a konzervativna i klerikalna politika za dobrobit djece i obitelji. Ali ne i HDZ-ova politika.</p><p>Ona bi djecu radije držala u domovima gdje bi bila lišena ljubavi, sigurnosti, pažnje, gdje bi im se oduzelo djetinjstvo, a tijekom odrastanja i neophodno samopouzdanje. </p><p>I na toj djeci bi parazitirala u dobivanju glasova.</p><h2>Što su svetinje?</h2><p>Obitelj je svetinja, ali ne istospolna obitelj. Djeca su svetinja, ali samo dok ne ulaze u istospolnu obitelj. Život je svetinja, pa čak i ako ga se zagorčava onim najranjivim skupinama.</p><p>Nije jasno što Beroša, neurokirurga, kvalificira da s pozicije ministra u Vladi izlazi u javnost s tako rezolutnim kvalifikacijama o tome što bi bilo najbolje za djecu bez roditelja. Nije se pozvao ni na jedno istraživanje, niti na zaključke stručnjaka.</p><p>On je bubnuo ono što se od njega očekivalo.</p><p>Ono što je bubnula i Željka Markić, na čijem valu jaši Plenkovićeva stranka.</p><h2>Interes stranke</h2><p>Interes djece nije da ih se čuva od društvene stigme koju potiče i podjaruju HDZ, Katolička crkva i klerikalna desnica, niti je njihov interes da čame u domovima umjesto u obiteljima, kao što nije u interesu čitavog društva da se ljubav, sigurnost i sreća djece povezuju samo s jednom vrstom obitelji i s jednom skupinom građana, isključujući sve druge.</p><p>Vili Beroš hvalio se dječjim crtežom "Supervilija" koji je dobio u jeku pandemije koronavirusa, koristeći ga u izgradnji svoje popularnosti i političkog rejtinga. Sada Beroš koristi djecu u kampanji za osvajanje glasova desnog, klerikalnog i konzervativnog biračkog tijela.</p><p>To je za djecu valjda "prihvatljivije".</p>