Opasni Glasnovićev poziv na nasilje protiv 'jugozomboida'

Za nekoga tko je pozirao na društvenim mrežama s Kalašnjikovim u rukama možda nije iznenađujuće ovako otvoreno pozivanje na fizičko nasilje.

Ali to ne znači da nije zabrinjavajuće.

Željko Glasnović, saborski zastupnik i kandidat stranke Neovisni za Hrvatsku, ušao je u europsku kampanju pod parolom: "Jugozomboidi imaju plan za Hrvatsku. Svaki ima plan dok ne dobije šaku u glavu".

I slika Glasnovića kako u boksačkom gardu razbija staklo.

Mora da je svom snagom odvalio onoga koga on naziva "jugozomboidom".

A tko su zapravo ti "jugozomboidi"? Oni mogu biti koga god netko odabere da ih tako nazove. I da ih stoga punom snagom odvali šakom.

Remenom na oporbenjake

Vidjeli smo užasne stvari na hrvatskoj političkoj sceni. Vidjeli smo u predizbornoj kampanji kako je pripadnik Hrvatske vojske skočio na pozornicu i udario metalnom kopčom remena predsjedničkog kandidata Vladu Gotovca, jednog od oporbenjaka koje je Franjo Tuđman proglasio "zelenim i žutim vragovima, jalnuškim diletantima i izdajicama".

Ali nikada nismo vidjeli ovako otvoreni poziv na nasilje od strane jednog izbornog kandidata, kao što sada Glasnović poziva da se udari "šakom u glavu" svakog "jugozomboida".

Prije dvije godine Glasnović je na Facebooku slikao svoj arsenal naoružanja koje drži u kući, poručujući da "nikad više" neće neka "odnarođena partija" (SDP) razoružavati hrvatski narod.

Danas Glasnović poziva na fizičko nasilje protiv svakog onog koga on ili netko od njegovih sljedbenika proglasi "jugozomboidom".

Šakom u glavu

Mogu to biti neki političari s ljevice, mogu to biti neki javni djelatnici, novinari, intelektualci ili obični građani koji podržavaju politiku suprotnu Glasnovićevoj, odnosno politici Zlatka Hasanbegovića i Brune Esih. Može to biti svatko. Po kriterijima koje Glasnovićevi sljedbenici i štovatelji sami odrede.

A Glasnović poziva da se u ime hrvatstva takvog slobodno udari šakom u glavu.

U ovoj kampanji koja je doživjela da se na srpskim plakatima ispisuju ogavne poruke u kojima se poziva na "klanje srpske djece" ili "ubijanje Srba", to ne bi trebalo biti ništa iznenađujuće. Ali je svejedno zabrinjavajuće i šokantno.

I institucije moraju reagirati i pod hitno zabraniti ovakav plakat i sankcionirati kandidata i stranku koja ih odobrila.

Ne samo zbog toga što se na njima poziva na nasilje, već i u svrhu održavanja civilizirane predizborne atmosfere, demokratskog dijaloga, poštenih pravila izborne promidžbe.

Jer, kad se jednom krene na ovako otvoreno pozivanje na nasilje u sklopu izborne kampanje, to može dovesti do neslućenih i neželjenih posljedica.

Ne samo za politiku, već za čitavo društvo izloženo nasilničkoj politici.