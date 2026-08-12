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Foto: Vjeran Žganec/Rogulja/Sanjin Strukić/PIXSELL
FILIP UDE ZA 24SATA PLUS+

'Živio sam u podrumu i lovio štakore. Zovu me Luka Modrić jer sam najstariji gimnastičar'

Piše Zdravko Barišić,

Filip Ude je s 40 godina najstariji gimnastičar na svijetu: 'Ozlijeđen ću nastupati na Europskom prvenstvu u Zagrebu, ali takvu priliku ne smijem propustiti. Želim na OI u Los Angelesu, a od nedavno sam i magistar kineziologije'

Samo je kineska zastava bila iznad hrvatske usred Pekinga. Olimpijski pobjednik Xiao Qin je uz himnu salutirao zastavi i naciji od milijardu i 300 milijuna ljudi. A odmah do njega stajao je na postolju, pred 18.000 frenetičnih kineskih i američkih navijača, ponosni 22-godišnji Čakovčanin Filip Ude. Proslavio je dres s kockicama na jednom od najtežih sportskih borilišta na svijetu, u gimnastičkoj areni koja tradicionalno pripada velikim nacijama, Rusima, Kinezima, Amerikancima…

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