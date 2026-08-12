FILIP UDE ZA 24SATA PLUS+

'Živio sam u podrumu i lovio štakore. Zovu me Luka Modrić jer sam najstariji gimnastičar'

Piše Zdravko Barišić,

Filip Ude je s 40 godina najstariji gimnastičar na svijetu: 'Ozlijeđen ću nastupati na Europskom prvenstvu u Zagrebu, ali takvu priliku ne smijem propustiti. Želim na OI u Los Angelesu, a od nedavno sam i magistar kineziologije'