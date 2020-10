Opasno je kad ovakvi mladići od drvenih pušaka dođu do pravih

Danijel Bezuk nije Anders Breivik. Svijet je pun nesređenih, nesnađenih i uznemirenih mladića u ranim dvadesetim, koji umjesto da žive u svome svijetu i životu, žive u svjetovima svojih roditelja.

<p>Kad god se u zadnje vrijeme dogodi ubojstvo, obični ljudi, eksperti, psihijatri i samozvani predstavnici javnosti počinju učitavati razloge i motive. Ti razlozi uvijek se tiču društvenih zbivanja, korupcije, lopovluka, općeg beznađa, proklamiranog egoizma, divljeg kapitalizma… Mladi ubojice, obično je o mladima riječ, u maštarijama zajednice tako se pretvaraju u društvene komentatore. A onda ih oni pravi, anonimni komentatori na društvenim mrežama i ispod tekstova na web portalima počinju slaviti. U zadnje vrijeme svaki ubojica završio je kao junak dana.</p><p>Ono što, međutim, pouzdano znamo o pokušaju ubojstva na Markovu trgu je ovo: tridesetjednogodišnji policajac leži na pločniku i krvari, dok mu pokušavaju pomoći prodavačica iz dućana preko puta (istog onog u kojem je jednom davno kupovao <strong>Ranko Marinković</strong>) i odvjetnik koji se tu slučajno zatekao. Uto nailazi sanitetski kombi krapinskih registracija, kojim su u Zagreb dovezeni brisevi suspektni na covid-19, i zaustavlja se. Prodavačica i odvjetnik polažu policajca na nosila, on jauče da umire. U tom je trenutku najvažnija stvar na svijetu da mu netko kaže da ne umire, nego da će živjeti.</p><p>Negdje u isto vrijeme, na Jabukovcu dokle je uspio pobjeći od onoga što je učinio, i što misli da je učinio, devet godina mlađi ubojica, koji je pucao iz automatskog oružja, ubija se iz pištolja.</p><p>I to je sve što znamo, sve što ćemo najvjerojatnije uopće i saznati. Ostalo su dodaci, dopisivanja i dopjevavanja koja nemaju veze s događajem. Niti psihijatri mogu govoriti o motivima i duševnom stanju mladića kojeg nikad nisu sreli i komentatora s društvenih mreža za koje ne mogu biti sigurni niti da postoje, niti je naročito mudro pretpostavljati da pokušaj ubojstva policajca koji više protokolarno i paradno, nego što nešto doista čuva, stoji ispred Hrvatske vlade, ima ikakve veze s društvenim prilikama u zemlji. Ubojice nisu društveni komentatori. A društveni komentatori nisu proroci, pa da znaju zašto ubojice ubijaju.</p><p>Iza njega je ostao oskudan niz fejzbučkih objava, koji se uglavnom tiče oružja, slavnih vremena i neobrazloženog nezadovoljstva prilikama. Taj mladić baš i nije bio u stanju izraziti sa čime je to nezadovoljan i što to nije u redu s društvom u kojem živi. U svijetu društvenih mreža ovoga trenutka na hrvatskom jeziku postoje tisuće i desetine tisuća vrlo sličnih, gotovo istovjetnih virtualnih povijesti i anamneza kakva je njegova.</p><p>Dječaci iz provincije, mladići već, u ranim dvadesetim, rođeni u godinama nakon rata, koji fantaziraju o danima slave svojih očeva, i nekako bi sve to da ponove, naprosto zato što im ništa drugo ne pada na pamet, i što im se u njihovim malim životima, nakon smušenih i teških puberteta, ne nudi ništa drugo. Od svega što se moglo vidjeti među njegovim objavama stvarno je neobična i uznemirujuća samo jedna fotografija: na njoj pozira u maskirnom vojničkom kombinezonu za snijeg, s crnom maskom preko lica i futrolom za nož za pojasom, te s drvenom puškom u rukama, na kojoj je svojim rukama načinio i imitaciju snajperskog nišana. Odrastao mladić načinio si je drvenu pušku. Istovremeno je to uznemirujuće i ganutljivo. Gdje se to već odrasli dječaci igraju drvenim puškama?</p><p>To što se dogodilo na Markovu trgu nije simptom društvenih poremećaja. Ili se ti poremećaji ne tiču mladih ljudi koji ubijaju. <strong>Danijel Bezuk</strong> nije <strong>Anders Breivik</strong>. Svijet je pun nesređenih, nesnađenih i uznemirenih mladića u ranim dvadesetim, koji umjesto da žive u svome svijetu i životu, žive u svjetovima svojih roditelja. Pretpostavimo da je bio jedan od njih. Srećom da takvim mladićima u svijetu uglavnom nije omogućeno da tako lako od drvenih dođu do pravih pušaka. U nas je to lako. To je društveni poremećaj o kojem bi trebalo biti riječi.</p>