Palile su se vještice, palili su gay lutke, sad se pali 5G mreža

U doba mračnog Srednjeg vijeka cijenu za strašne epidemije kuge plaćali su Židovi, vještice (odnosno, žene), heretici, nevjernici.

Danas, u doba pandemije koronavirusa cijenu plaćaju 5G odašiljači.

Prekjučer je objavljena vijest da su nepoznati počinitelji u Bibinjama oštetili opremu za prijenos bežičnog internetskog signala, misleći da je riječ o opremi za novu 5G mrežu, glavne zvijezde sve snažnije teorije zavjere koja povezuje tu opremu sa širenjem koronavirusa.

Desetak takvih odašiljača već je uništeno u Velikoj Britaniji, a teorija se širi društvenim mrežama otkako je koronavirus stavio svijet u karantenu.

Žrtveni jarac

Netko mora biti žrtveni jarac za pandemiju. Ovoga puta to nisu vještice koje se spaljuju na lomačama diljem Europe, niti Židovi koji se bacaju u bunare, sad su to odašiljači 5G tehnologije koji se uništavaju i spaljuju od Britanije do Bibinja.

Mnogo je stoljeća prošlo od epidemija kuge u srednjovjekovnoj Europi, ali kako vidimo, mentalitet ljudi nije se previše promijenio. Osim nagore.

U atmosferi straha od bolesti i smrti, a naročito u osjećaju nemoći i fatalizma, bujaju različite teorije zavjere, traže se krivci i neprijatelji, a frustracija se mora negdje ispoljiti. Na nečemu. Ili na nekome.

Teoretičarima zavjere trebalo je neko vrijeme da se snađu u brzom naletu koronavirusa, ali zahvaljujući kvazi znanstvenicima vrlo brzo su se organizirali i fokusirali na novu tehnologiju. Koja također služi kao simbol: srednjovjekovnim metodama bore se protiv moderne tehnologije.

Korona Pet Ge

Pa se šire priče da 5G signal pomaže širenju koronavirusa, da je koronavirus izmišljen kako bi se instalirali odašiljači koje ljudi zatvoreni u karanteni neće ni primijetiti, čak i da je obnova nakon potresa u Zagrebu smišljena za konspirativnu instalaciju 5G mreže.

Koja od mobitela radi rešo za jaja.

Neznanje stvara strah, strah kreira paniku, panika traži krivce.

Srednjovjekovno praznovjerje koristilo je moćnicima za obračun s nekršćanima ili nevjernicima, kao i sa ženama, tradicionalnim žrtvama svakog religijskog fundamentalizma.

Današnje praznovjerje kanalizirano kroz teorije zavjere, ravnozemljaše, antivaksere i ostale, fokusiralo se na uski i prilično mračan krug svjetskih moćnika koji instaliraju tehnologiju namijenjenu uništenju ljudske vrste.

I naravno, u svakoj krizi traži se žrtveni jarac.

Od Židova do Srba

Financijska kriza tridesetih godina otvorila je vrata nacističkom progonu Židova, financijska kriza prije deset godina otvorila je vrata progonu migranata, u Hrvatskoj su za rušenje ljevičarske Vlade - a nedavno i liberalnog HDZ-ova premijera - iskorištavani Srbi i ćirilica, dok su klerikalci i radikali gradili - i još grade - svoju politiku na huškanju protiv homoseksualaca i žena...

Takvo huškanje širi se u crkvama, za političkim govornicama, u šatorima i stožerima, na društvenim mrežama, u medijima i lažnim vijestima.

Srećom, bijes i nemoć sada se ne iskaljuju na manjinskim skupinama, već na tehnologiji, što bismo mogli ocijeniti kao napredak, premda je sentiment isti, a tlo za manipulacije i dalje plodno.

Gay lutke

Prije dva mjeseca u Hrvatskoj na fašniku su se palile lutke gay udomitelja i srpskih političara, sada se pale i uništavaju odašiljači.

I ako se ovakvom brzinom može proširiti mržnja prema nekakvim odašiljačima, zamislimo kako se brzo može prošiti i prema nekim društvenim skupinama, dežurnim vješticama.

Paradoksalno, što se brže širi nova tehnologija, nova znanja i napredak, to ljudi u većoj panici bježe u srednji vijek. U praznovjerje, u strahove, iracionalne prijetnje, tražeći žrtvene jarce.

I ako se teorije zavjere ovako brzo šire postojećom tehnologijom, zamislite tek kako će se brzo širiti kad se uvede 5G tehnologija.

Očito je svako zlo za neko dobro. Ali i obrnuto.

Ostale kolumne Tomislava Klauškog pogledajte ovdje.