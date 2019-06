Plenković otvorio hajku na sabotere. A to je uvod u čistku

Sabotaža je jaka optužba.

Nekada se sa saboterima obračunavalo po kratkom postupku.

A sada je HDZ krenuo u hajku na sabotere u svojim redovima.

"Sabotirani smo iznutra", poručio je Robert Kopal, glavni HDZ-ov analitičar, pozirajući sa svojim laptopom, mišom i podloškom za miš, jučer na N1.

Odvojio je sabotažu od bojkota. Bojkot je, kaže on, u smislu samostalne odluke birača koji ne izlaze na birališta i ne glasaju za HDZ, potpuno legitiman. "Ali kad imate situaciju da netko organizira, savjetuje i potiče onda imate sabotažu", kaže Kopal.

A sabotaža je, znamo već, vrlo opasna stvar.

Držite sabotera!

I za analitičara koji bi prvi trebao platiti glavom zbog lošeg rezultata na europskim izborima posve je logično da kreće u hajku na "sabotere". A optužbe za sabotažu zvuče dovoljno ozbiljno da mogu poslužiti aktualnom vodstvu kao izlika za čišćenje stranke.

Jer HDZ trpi svakoga: i optuženika i osuđenika, i one koji šire korupciju, i one koji njeguju nepotizam, one koji promoviraju sukob interesa, skrivaju imovinu, lažu i muljaju. Kao i paraobavještajno podzemlje.

Ali ne trpi one koji, kako reče Kopal, "svjesno čine štetu svojoj stranci". "Ako imate aktivnost poticanja i uvjeravanja, onda imate unutarnji problem", veli Plenkovićev savjetnik.

No što je sabotaža u ovom slučaju?

Navodno su neki iz stranke "organizirali, savjetovali i poticali" da se ne glasa za HDZ. I to zvuči opasno.

Plenkijeva sabotaža

Međutim, sjećate se 2016. godine? Početkom lipnja te godine Andrej Plenković potpisao je sa svojom grupom europskih zastupnika

iz HDZ-a pismo u kojem je pozivao saborske zastupnike HDZ-a da ne glasaju za opoziv premijera Tihomira Oreškovića, te time direktno sruše plan Tomislava Karamarka.

Tada su pozivali svoje kolege u Hrvatskom saboru da postupe u interesu "države, Vlade i stranke" koji je "ispred interesa bilo kojeg pojedinca".

Plenković je tada "savjetovao i poticao" zastupnike HDZ-a da odbiju nalog svog stranačkog šefa. Pa iskoristio to kako bi smijenio i zamijenio Karamarka.

Nitko to tada nije zvao "sabotažom". Više spašavanjem HDZ-a i Hrvatske od zlog Karamarka i njegove kamarile.

Danas, pak, oni koji su sabotirali Plenkovića na europskim izborima, proglašavaju se saboterima s kojima se treba najodlučnije obračunati.

Tko koga sabotira?

Oni su, a cilja se na Milijana Brkića, a možda i na ostale pripadnike stranačke desnice, radili protiv Plenkovića za kojeg smatraju da vodi HDZ u krivom smjeru, da se previše udaljava od tradicionalnog biračkog tijela te da ovaj HDZ nije onaj HDZ kakvim ga oni zamišljaju.

Je li to legitimno kao i ono Plenkovićevo pismo? To je otvoreno za diskusiju.

Uostalom, neki od tih "sabotera" vjerojatno bi Plenkovića optužili za sabotiranje HDZ-ovih interesa, za udaljavanje od tradicionalne ideologije i svjetonazora, za podjelu stranke kroz čistke i obračune.

Davor Ivo Stier iskoristio je Plenkovićev poraz kako bi se ponudio kao nova opcija koja će "ujediniti" HDZ.

I to je čarobna riječ: predsjednik stranke ujedinio bi HDZ obračunom sa "saboterima", a drugi, među njima i sami "saboteri", vjeruju da ga mogu ujediniti sabotiranjem aktualnog predsjednika.

Saboteri, naime, nekada čine i korisne stvari. Recimo, ulaze iza neprijateljskih linija, uništavaju njegove potencijale, unose nemir i nesigurnost i rade na rušenju neprijatelja.

Sabotažom do ujedinjenja

Plenković je mislio da radi u korist HDZ-u tako što se rješavao desničara, ekstremista i radikala. Pa se to kasnije proširilo na obračun s protivnicima i suparnicima u stranci. Sada njegovi protivnici, pa i "saboteri", misle da čine korist HDZ-u tako što rade na rušenju Plenkovića.

A obje struje se pravdaju kako rade na "ujedinjenju" stranke.

Plenković misli ujediniti stranku bez desničara, ali računajući na desničarske glasove. Njegova konkurencija misli ujediniti stranku s desnicom, a bez Plenkovića.

Kakav bismo onda "ujedinjeni" HDZ mogli uopće dobiti?

Na to pitanje svaki šef HDZ-a ponudio bi isti odgovor: ujedinjeni HDZ jest onaj koji se koncentrira oko nedodirljivog šefa stranke. Nema frakcija, nema različitih struja, niti različitih pogleda.

A naročito nema sabotaža.

Iako su one vrlo često glavno sredstvo za preuzimanje HDZ-a.

Sabotaža je, dakle, jaka optužba. Koja često govori i o onome tko ju lansira.

