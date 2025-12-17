Livajin agent za 24sata: Ako tu nije sretan, naći ću klub gdje će biti. Nije on problem Hajduka!

Hajduk je zadnji naslov prvaka osvojio prije 20 godina, u turbulentnoj sezoni obilježenoj ranim ispadanjem iz Lige prvaka od Shelbournea, otkazima trenerima Ivanu Kataliniću i Blažu Sliškoviću, brojnim financijskim problemima... Na koncu se Igor Štimac iz fotelje preselio na klupu i u zadnjih par kola u konkurenciji Intera iz Zaprešića dovukao momčad do naslova prvaka, doslovno u zadnjem kolu pobjedom 6-0 nad Varteksom na Poljudu.

Prošla je sezona bila je gotovo jednako turbulentna, Gennaro Gattuso potpisao je rano ispadanje od Ružomberoka u Europi i Rijeke u Kupu, ali je preživio zbog visoke otpremnine i činjenice da je bio u igri za osvajanje naslova prvaka doslovno do zadnjeg kola. Nije uspio u prvom redu zbog unutarnjih previranja koji su rezultirali smjenama sportskog direktora Nikole Kalinića, kasnije i Nadzornog odbora... Ova sezona jako nalikuje na prethodnu, opet rano ispadanje iz Europe od Zire, opet upitnici oko sudbine trenera kojeg štiti visoka otpremnina, a događaju se i prva previranja unutar kluba...

Iz sezone u sezonu na Poljudu se mijenjaju ljudi i vizije. Hajduk je u 20 godina od zadnjeg naslova prvaka 43 puta mijenjao trenera, 16 puta sportskog direktora, 13 puta predsjednika i 42 člana Nadzornog odbora. Ukupno je bilo 114 promjena na najodgovornijim funkcijama, da ne nabrajamo i one manje važne funkcije. Godinama svi u klubu i oko njega zazivaju mir i stabilnost, a svako malo posežu za promjenama.

Za razliku od prošlih sezona u kojima su se događale trzavice na relaciji Nadzorni odbor – predsjednik, a kasnije i predsjednik – trener, sada su zahladnjeli odnosi između sportskog direktora Gorana Vučevića i trenera Gonzala Garcije, kao i Garcije i kapetana Marka Livaje. Što se događa unutar četiri zida Poljuda većini je navijača, pa i kroničara teško razumjeti, ali i predvidjeti kako će se cijela priča razviti. Javna je tajna da Vučević nije zadovoljan kako momčad izgleda i igra, smatra da Hajduk ima dobre igrače te da bi morali gledati puno ofenzivniji i efikasniji nogomet, primjereniji Hajduku. Garcia pak ima svoju viziju gradnje igre, ne sluša Vučevićeve sugestije, solira, a u svoju obranu navodi dobre rezultate i podizanje vrijednosti mladim igračima. Livaja je, prirodno, nezadovoljan statusom i minutažom..., slijedom toga je na čekanju i najavljeno produženje njegovog ugovora koji istječe u ljeto 2027. Sve je bilo dogovoreno, čekao se samo najpovoljniji trenutak potpisa i objave nakon što se oporavi od ozlijede i zaigra, ali situacija se u međuvremenu maksimalno zakomplicirala.

U takvom ozračju polarizacije i podjela, kao i mogućih promjena, najviše pati momčad koja nema potreban mir i stabilnost. I što je najtragičnije, unatoč svemu će polusezonu završiti na ili pri vrhu prvenstvene ljestvice, s jednom od najboljih ali i najmlađih obrana, s jednim od najefikasnijih napada koji predvodi najbolji strijelac lige Michele Šego...

Nešto se u odnosima mora promijeniti, ali kako kad, da citiramo Gibonnija, "svako drži svoju stranu, i ponosa i gluposti". Kako se zahvaliti Vučeviću kad su ga jedva na koljenima izmolili da se vrati i iskustvo rada iz klubova u kojima su igrala dvojica genijalaca Messi i Ronaldo, preseli na Poljud. Kako mu limitirati ovlasti kad je njegov uvjet za dolazak bio odriješene ruke, a po hijerarhiji je najodgovorniji za stručnu politiku kluba?

S druge strane, kako se zahvaliti Garciji koji je označen najboljim trenerom u HNL-u, koji momčad drži u vrhu ljestvice i koji se mudro zaštitio klauzulom o bogatoj otpremnini u slučaju otkaza, a dobro gura u prvenstvu i s mladim igračima. Uz to, novca za njegovu otpremninu nema, a i da ima, Hajduka i dalje limitira nužnost poštivanja financijskog fair playa.

Iznad svega, kako se riješiti Livaje koji je godinama bio najbolji igrač, strijelac i asistent, ne samo Hajduka nego i cijele lige, koji je sa 185 nastupa, 96 golova i 57 asistencija izrastao u najboljeg igrača u novijoj povijesti kluba i ikonu navijača mlađe generacije. Tko će mu reći da Hajduk može i bez njega i neka slobodno ode u inozemstvo, a opet, kako mu produžiti ugovor kao najskupljem igraču momčadi ako ga trener ne vidi u svojim planovima...

Na koncu, kako ih svu trojicu ostaviti u klubu ako ne mogu skupa, bez obzira tko s kim i u kojoj kombinaciji. Vučević nije zadovoljan Garciom, Garcia nije zadovoljan Livajom, Livaja nije zadovoljan načinom na koji se trener odnosi prema njemu... Nakon što je četiri sezone vukao klub na svojim leđima, što je tri godine bio najbolji igrač i strijelac lige, prirodno je da očekuje primjereniji tretman, pogotovo u situaciji u kojoj mu klub nudi novi ugovor, kojim bi ga praktično vezali za Poljud do kraja karijere.

- Posao agenta je da svog igrača učini sretnim. Ako je Livaja sretan u Hajduku, ja mu moram osigurati najbolje uvjete u Hajduku. Ako nije sretan u Hajduku, moj je posao da mu pronađem sredinu u kojoj će biti sretan. To je sve što vam mogu reći na temu Livaje, produženja ugovora i njegove budućnosti. Livaja nije i neće biti problem za Hajduk, bez obzira na to što se trenutno događa i kakav je njegov trenutačni status, a klub mora odlučiti kako će dalje - kazao je za 24sata dugogodišnji Livajin zastupnik Vincenzo Cavaliere.

Očito je da i Livaja sada važe opcije, s jedne strane mu godi što ga klub, konkretno Vučević želi zadržati, ali mu se ne sviđa način na koji ga Garcia koristi i tretira i sigurno se pita što ga sve čeka u budućnosti...

Pred Hajdukom je očito vrlo izazovno razdoblje, jedno od najizazovnijih u novijoj povijesti kluba, a da apsurd bude veći događa se u trenutku kad klub rezultatski stoji jako dobro, čak i iznad očekivanja. Nažalost, po tko zna koji put nedostatak stabilnosti i sloge opterećuje odnose i momčad, a što je najgore od svega za destabilizaciju nije kriv "vanjski neprijatelj".

Hoće li autodestrukcija i ove sezone stati na put ambicijama kluba i snovima navijača, ili će ipak prevladati razum da svi skupa pronađu zajednički jezik i model suradnje, saznat ćemo vrlo brzo... Hoće li, da parafraziramo Gibonnija "bit lakše umrit', nego ljudima reć oprosti...", pa će još jedna sezona i snovi o naslovu prvaka otići u vjetar, ili će se svi skupa ipak uhvatiti za isti štap...