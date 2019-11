Plenković ustaje protiv govora mržnje tek kad se njega udara

Andrej Plenković uzeo je stvari u svoje ruke.

"Govor mržnje nećemo tolerirati", poručio je jučer nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a.

Gordan Jandroković pridržao mu je ljestve.

"Ovdje se radi o porukama mržnje, pozivima na nasilje, porukama koje zagovaraju nelojalnost HDZ-u. Svatko, naravno, može govoriti slobodno, ali ne može pozivati na nasilje i fizičku likvidaciju drugih osoba s kojima se politički ne slaže. Onaj tko želi takvo što izgovarati ne može biti član HDZ-a".

Neka su Plenković i Jandroković to izjavili. Dugo smo čekali da to kažu.

Još otkada je Tomislav Karamarko pustio zloduha mržnje iz boce i na mržnji, huškanju, pozivima na nasilje poveo HDZ na vlast. Skupa s Plenkovićem i Jandrokovićem.

Mržnja problem broj 1

Ali evo, sada je kuljanje mržnje po nekakvim HDZ-ovim Whatsapp i Viber grupama postao državni problem broj jedan i ponukalo premijera i šefa Sabora da odlučno ustanu protiv mržnje i poziva na nasilje.

Zašto? Zato što su uperene protiv njih osobno.

Pisalo se u tim famoznim grupama o "metodi leđnog puštanja niz Savu" ili o tome da "sve treba nabiti na kolac".

I to je diglo čitavu državu na noge, to je zasjenilo čak i jučerašnje predstavljanje programa Kolinde Grabar Kitarović, a i eto, napokon ponukalo neke visokorangirane HDZ-ovce da se javno oglase protiv mržnje i nasilja.

Ali samo u njihovim redovima.

Karamarko se vraća

Ova aferica poklopila se s objavom Tomislava Karamarka da bi se mogao ponovno kandidirati za predsjednika HDZ-a. I poslužilo kao povod za evociranje uspomena s HDZ-ovim skupova na kojima se, primjerice, pozivalo na bacanje političkih protivnika "u Kevine jame", nakon što je Karamarko obilazio Hrvatsku i govorio o "komunistima koji su ubijali ljude", o suparnicima koji "siluju naše nacionalno biće", prozivao "nenarodnu vlast" i hvalio se da se suparnicima "ledi krv u žilama" pri pogledu na skupove HDZ-a.

Baš kao što se sada ledila krv u žilama vrhuški HDZ-a kojoj se prijeti na Whatsapp grupama.

Nisu Jandroković, ali ni Andrej Plenković, tada javno ustali protiv Karamarkova širenja mržnje na stranačkim skupovima, kao što nisu ustali protiv mržnje i nasilja posljednjih godina uperenih protiv Srba, manjina, antifašista.

Mržnja na fasadama

Fasade, društvene mreže, pa i mediji, vrište porukama mržnje koje nisu uperene samo protiv pojedinaca, nego protiv čitavih manjinskih skupina. Ali HDZ od toga ne pravi državni problem.

Kao što ga pravi od Whatsapp prijetnji.

Štoviše, HDZ nije prezao od takve retorike ni kad su se vodili unutarstranački obračuni.

Jadranka Kosor prisjetila se kako su na stranačkim sastancima govorili kako joj "treba odrezati glavu kao primjer drugima" ili da je "valja baciti kroz prozor".

Je li netko poput Jandrokovića ili Plenkovića tada javno istupio protiv takvih poruka? Pa čak upozorio da takvi ne smiju više biti članovi HDZ-a?

Karamarko je još uvijek član.

Kao što je članica stranke ona vijećnica iz Rijeke koja je tvrdila da nam "ne trebaju vrbe" osim u krajevima gdje ima puno Srba. Ili je kandidatkinja HDZ-a osoba koja je tvrdila da je ZDS "stari hrvatski pozdrav".

"Lov na vještice"

Prije pet godina neki HDZ-ovci, skriveni pod krinkom anonimnosti, bunili su se protiv Karamarkova "lova na vještice" zato što su mislili da "takav radikalizam šteti stranci".Ne državi. Ne društvu.

Danas je sličan problem. Plenković i Jandroković ustaju protiv poruka mržnje i poziva na nasilje, prvenstveno zato što se time nanosi šteta HDZ-u, odnosno zagovara nelojalnost stranci.

Država i društvo mogu i dalje biti izloženi mržnji i pozivima na nasilje.

Odnosno, HDZ-ovci to mogu raditi drugima, ali ne samima sebi.

Mržnja ih iznenada impresionira

I kad rade to jedni drugima, tada to postaje nacionalni problem broj jedan. Inače ih to ne impresionira. Inače su to incidenti. Izolirani slučajevi.

Sada se ograđuju od tajnog govora mržnje. Ne i od javnog.

Plenkoviću i Jandrokoviću nije problematično to što je čitava Hrvatska, zahvaljujući HDZ-u, obavijena mržnjom, nasiljem, šovinizmom i netolerancijom. Muči ih što je ta mržnja sada uperena protiv njih.

Čekamo da Plenković i Jandroković ovako odlučno ustanu protiv govora mržnje onda kad bude uperena protiv njihovih političkih protivnika, novinara, medija, manjina, a ne samo protiv vrha stranke.

