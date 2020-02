Političari kazne mogu izbjeći zbog boje očiju Novaković...

Tražim izuzeće Nataše Novaković jer je bila nepristrana u svojim izjavama o mojem slučaju. Napisao je to Glavni državni inspektor Andrija Mikulić (HDZ) u svojem dopisu Povjerenstvu i tako kupio vrijeme.

Iako su Andrija Mikulić i stranački šef Andrej Plenković na suprotnim stranama u unutarstranačkim bitkama, strah od kazni ih je ujedinio i natjerao na primjenu iste taktike.

A HDZ-ovci su traženjem izuzeća Novaković našli pravnu rupu i ako ih budu slijedili ostali dužnosnici svih stranačkih boja, rad Povjerenstva koje vodi Nataša Novaković bit će blokiran. S jedne strane, tako imamo formalno zalaganje za borbu protiv korupcije i sukoba interesa, a s druge, pozadinske manevre kako bi se izbjegle kazne i novu opstrukciju Povjerenstva. Opet se ponavlja isti obrazac kad su politički moćnici stjerani u kut: pusti zakon, spašavaj vlastitu kožu.

HDZ-ovci su pronašli pravnu rupu za izbjegavanje kazni za sukob interesa

Plenković je prvi tražio izuzeće Novaković u pomno osmišljenoj strategiji da ne bude kažnjen u slučaju Agrokor za kršenje propisanih zakonskih načela. Jer zakon nije propisao tko bi to trebao odlučiti o izuzeću. Povjerenstvo o tome ne može odlučiti, Sabor se ogradio da oni nisu nadležni pa je isto učinio Upravni sud, a ovaj tjedan i Visoki upravni sud. Dok su oni odlučivali, prošlo je više od pola godine. Sad bi svoj stav trebao zauzeti Ustavni sud. A oni nemaju baš nikakav rok.

Teoretski, sve može potrajati još godinama. A svaki političar koji zatraži izuzeće Novaković kupuje si vrijeme i zamrzava svoj slučaj dok nema odluke Ustavnog suda. Pa bilo koji besmisleni razlog naveo.

Da do kraja karikiramo, može tražiti izuzeće Novaković i zbog boje očiju. Nema tko reći da je to glupost ili prihvatiti prijedlog za izuzeće. Pa se slučaj tog političara stavlja sa strane. Kad se na to doda činjenica da Vlada želi ograničiti ovlasti povjerenstva, jasno je da su izjave o borbi protiv klijentelizma i korupcije, zalaganje za vladavinu prava i načela političke odgovornosti samo još zvučne fraze.