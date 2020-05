Programu ljevice nedostaje jedan detalj: Tko će to platiti?

SDP, odnosno koalicija Restart, prva je predstavila svoj program, koji vrvi divnim obećanjima. Ukratko, smanjit će poreze, povećati plaće, mirovine, rodiljske naknade, dati više poticaja. Programu SDP-a nedostaje samo jedno: Tko će to platiti? Odnosno odgovor na pitanje: ako gubimo, primjerice, milijardu kuna od spuštanja PDV-a, čime ćemo to nadoknaditi?

Iz programa “Novi početak” vidi se da sve ide po starom: Obećaj što više, a onda kad osvojiš vlast, pravdaj se kako zbog “objektivnih” mogućnosti, krize ili čega već drugog, nisi uspio sve ostvariti. Ili će iz istih razloga morati dizati poreze. Vidjeli smo kako je to izgledalo prošli put kad je SDP osvojio vlast, a sad je opet kriza na vratima. I ne treba se zavaravati, od HDZ-a, ali i ostalih stranaka možemo očekivati uglavnom isto. Puno floskula, a malo konkretnih brojki.

A kad se brojke i spomenu, onda će one biti isključivo u dijelu koji će smanjiti porez ili neka druga davanja ili da će povećati neku vrstu pomoći građanima. Takvo ponašanje političkih stranaka je neodgovorno. I samo povećava razočaranost kad ne ispune obećano. Nijedna stranka dosad nije predložila proračun iz kojeg bi se vidjelo, ako spuštaju porez, kako će pokriti rupu. Ili gdje će štedjeti. SDP-ov program potpuno slijedi tu matricu.

Primjerice, kažu da će spustiti PDV na 10 posto za ugostitelje i cijeli turizam, ali nema daljnje računice. Kad je PDV spušten s 25 na 13 posto samo za hranu koja se uslužuje, to je bilo 1,8 milijardi manje u proračunu. Ili da će podići neoporezivi dio na plaće na 5000 kuna. Tu su i naveli da će manjak gradovima i općinama pokriti od PDV-a. Ali PDV-a će biti još manje ako ga planiraju spustiti... Povećat će minimalnu plaću (trošak poslodavca), povećati mirovine, smanjiti doprinose za one na minimalcu (već sličan oblik postoji), isplaćivati punu plaću majkama na rodiljskom dopustu. To je onaj “opipljivi” dio programa. Sad čekamo vidjeti kako će po istom principu HDZ obećati još više...