Samo lista lijepih želja: Jedino preostaje da održivo izumremo

Predsjedničin paket demografskih mjera sjajna je pokazna vježba kako političari upropaštavaju ovu zemlju. Kolinda je, naime, oko sebe okupila tim stručnjaka, a onda mjere napisala - sama! Kako je to izvela? Tako da je uzela četiri demografske strategije bivših vlada, izdvojila ono što joj se sviđa pa je onda napabirčila “svoj” paket.

Upravo to je jedan od razloga naše propasti: stručnjaci služe kao ukras, političari rade po svome. Kako ima fotografsko pamćenje i sjajnu dikciju, te je mjere lijepo i tečno reproducirala. No nije se zapitala - zašto one nisu nikad primijenjene, s obzirom na to da je prvu strategiju, još 1996. godine, napisao Stjepan Šterc.

Drugo - ona za taj paket mjera nije predložila ni troškovnik ni izvore financiranja. To je, dakle, lista želja, i kao takva - neprovediva. Da je rekla: “smanjit ću troškove svog ureda za dvije trećine, kako sam obećala, predložiti ukidanje županija. općina i gradova”, zaslužila bi pljesak - ali ona to nije učinila.

Zašto?

Zato što se ne želi zamjerati HDZ-u. Ne želi promjene nego samo kritizira, jer je do grla u kampanji.

Treće - predsjednica je napravila izlet u područje u kojemu nema nikakvih ovlasti.

Poput one Hašekove: Ako s bojite visine, nemojte u Alpe...

Njene mjere podsjećaju na satiričku rubriku “Sveznadar” koju je pisao Jaroslav Hašek, i u kojoj su stajali savjeti tipa “ako se bojite visine, nemojte ići u Alpe” ili “avion mora biti pažljivo konstruiran inače će pasti”.

Četvrto - ona sama sebi skače u usta.

Preklani je bila za zabranu ulaska migrantima, sad bi im davala državljanstvo, čak i ako ne znaju jezik. Lani je rekla da se svi kojima se ne sviđa u Hrvatskoj mogu iseliti, a sad viče: Izumiremo. Iako to viče, tvrdi da su njene mjere samo savjet koji nikog ne obvezuje...

Predsjednica traži nacionalni konsenzus ljevice i desnice - a ne može se dogovoriti sama sa sobom. “Mamić mi je organizirao više večera”, “Mamić mi nije prijatelj”...

Uz ovakvu političku elitu, jedina strategija koja nam stoji na raspolaganju je održivo izumiranje.