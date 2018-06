'Ljudi iz Hrvatske ne bježe od siromaštva, nego od nepravde'

Profesor i autor istraživanja "Iseljavanje Hrvata u Njemačku: EU migracijski val" Tado Jurić danas je u studiju 24sata rekao da je njegovo istraživanje pokazalo kako Hrvati ne iseljavaju iz ekonomskih razloga već iz socio-političkih.

- Među 1200 mladih proveli smo istraživanje tijekom 2017. godine. Pokrili smo cijelu Njemačku u kojoj živi oko 80 posto naših iseljenika. Događa se strateško pomicanje hrvatskog naroda iz istočne Europe u srednju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Dijagnosticirali ste četiri skupine motiva koji ljude tjeraju van?

- Priča nije jednodimenzionalna. Najmanje su četiri uzorka, prvo politička etika i slabe institucije, dakle ljudi ne bježe od siromaštva nego od nepravde. Ljudi se žale na nedostatak poštenja, ljudi su željni pravednog društva.

Kolika je migracijska baza u Hrvatskoj?

- To je oko 800.000 ljudi. Otišlo je već 300.000 ljudi, ostaje još oko pola milijuna ljudi koji će možda otići. Nismo svjesni koliki je veliki gubitak za Hrvatsku kad visoko obrazovan čovjek ode u Njemačku i tamo radi npr. u skladištu. To je dobitak za Njemačku, ali gubitak za nas.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1200111 / ]

'Država ne bi trebala ništa davati, samo neka ne oduzima toliko...'

Jesu li političari odgovorni?

- Naše političke elite su dio problema, a ne dio rješenja. Oni su možda imali dobru namjeru, ali bili su koruptivni i needucirani. Nisu imali nikakvu strategiju. Ako vama iseli 350.000 ljudi i vi onda izađete s mjerama, meni je to u najmanju ruku neozbiljno. Država ne bi trebala nama ništa davati, samo nam ne bi trebala toliko oduzimati. Evo, recimo, u Njemačkoj je PDV na hranu sedam posto, a u Hrvatskoj 25 posto.

Jedna od poruka: Bolje i Nijemcu služiti pa biti sit, nego Hrvatu pa biti gladan

Kakvi su odgovori ispitanika, koji su vam ostali u sjećanju?

- Zar mi je tata poginuo da bih služio Nijemcu? Ali eto, bolje i Nijemcu služiti pa biti sit nego Hrvatu pa biti gladan, jedna je od poruka. Neki pišu i da imaju osjećaj da su države na Balkanu nastale samo da ih se pokrade.

Koji su još motivi odlaska ljudi?

- Ljudi imaju prijatelje i rodinu u inozemstvu i postaje im sve lakše odseliti. S druge strane, Njemačka je snažan magnet i zanimljivo tržište koje je nama blizu. Mnogi odlaze i jer im je život postao monoton u malim mjestima. Veliki broj ljudi otišao je iz nužde i nije im lako. Neki ljudi se moraju zavaravati da vole biti tamo jer ne možete se vi više tek tako lako vratiti u ono od čega ste pobjegli.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1200107 / ]

Postoje li ljudi koji su vam rekli da bi se vratili?

- Vrlo malo, njih svega 15 posto razmišlja o povratku. Njih 40 posto kaže da će se vratiti u mirovini. Velik broj njih niti ne pomišlja na povratak jer su se dobro uklopili. Veliki povratak dijaspore svakako se neće dogoditi, o tome se priča još od 1990-ih i od toga treba odustati. Jedno je Hrvatska kad dođete turistički, a drugo kad ovdje živite.

'Nije ovo kraj hrvatskog naroda, ali mi smo u kući koja gori...'

Je li moguće zaustaviti odljev?

- U pravilu to kad krene, to vam je kao gruda. Teško se to zaustavlja, to je efekt lavine. No, imamo primjer Poljske i Češke koje su zaustavile te procese i počele vraćati ljude. Nije ovo kraj hrvatskog naroda ni države, ali moramo reći, mi smo u kući koja gori, a na prvom katu biramo zavjese, ne ide to tako. Država je naša, političari ju ne mogu pretvoriti u svoj plijen.