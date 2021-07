Unatoč tome što to on sebi nikad neće priznati, Milijan Brkić je jedan od najomraženijih političara u novijoj hrvatskoj povijesti. Njegovoj lošoj percepciji u Hrvatskoj, za kojom on ionako nikad nije previše ni mario, uvelike su pridonijeli njegova zakulisna borba za moć, vlast i proračunski novac, slizanost s kriminalcima te zloupotreba tajnih službi i sličnih navodno neovisnih institucija. Što je on omraženiji u domaćoj javnosti, čini se uvjerenijim u ispravnost svojih stavova.

U želji da za sebe ušićari nešto jeftinih političkih bodova, Milijan Brkić, nom de guerre Vaso, nedavno se pošteno izblamirao. Ovaj čovjek iz sjene Karamarkova HDZ-a osjetio je, naime, potrebu izraziti svoje negodovanje 55. Međunarodnom smotrom folklora u Zagrebu, koju je maštovito uspio povezati s “tihim političkim nasiljem kojim nas usmjeravaju što dalje od Crkve, obitelji, domovine, tradicije i jedinstvenosti”. On je prijeteću opasnost i ugrozu najvitalnijih nacionalnih interesa ovaj put pronašao upravo u srpskom folkloru. Zasmetao mu je, naime, nastup mladih folkloraša iz Srbije koji su - pazi sad iznenađenja - sa zastavom svoje države otplesali famozno Užičko kolo.