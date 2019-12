Što je strašno u obećanju da će Bandiću nositi kolače u zatvor?

"Vjerujem da je to bilo u šali", komentirao je Andrej Plenković jučerašnju izjavu predsjednice Kolinde Grabar Kitarović da će Milanu Bandiću nositi kolače u zatvor ako bude osuđen.

Ako je i bilo u šali, nije bilo smiješno.

Bilo bi smiješno da je rekla kako će mu u tortu, možda onu s njihovim slikama, hrvatskim grbom i dvjema pčelicama, staviti turpiju. Da prepili rešetke.

Ovako, bilo je to tragično. Kao što je tragična bila i Plenkovićeva reakcija.

Je li predsjednica u šali odala počast Slobodanu Praljku na svom Facebooku? Je li u šali pjevala Bandiću za rođendan? Je li u šali bila na rođendanu sa Zdravkom Mamićem?

Zar se Kolinda doista u šali okružila optuženicima, osuđenicima, bujancima, mamićima, bandićima...?

I ako je sve to bila šala, na čiji račun se predsjednica "šalila"?

Incident je norma

Izjava o tome da bi nosila kolače Bandiću u zatvor bila bi možda najskandaloznija izjava Kolinde Grabar Kitarović da nije imala gomilu još skandaloznijih. Naprosto je pomaknula granicu zgražanja. Ono što bi trebao biti incident, za nju je postala norma.

Predsjednica Republike pjeva optuženiku za korupciju i kaže da se bori protiv korupcije. Predsjednica Republike obavezna je poštivati Ustav i zakone, a onda bi nosila kolače osuđeniku za korupciju. Što može učiniti kad više ne bude predsjednica.

Grandiozne riječi koristila je Kolinda objašnjavajući svoju izjavu u intervjuu Media servisu. Riječi poput "odanosti" i "lojalnosti". Prevelike riječi za opisivanje odnosa s osobom koja je, eto, ovih dana pod optužbama za malverzacije kućicama na Adventu.

Odanost i lojalnost predsjednica u prvom redu duguje Ustavu, svojoj funkciji i državi na čijem čelu se nalazi.

Kupujemo prijatelje

Ovako, međutim, logično je postaviti pitanje što predsjednica države donosi kao miraz u svoje prijateljstvo s Bandićem, osim kolača i pjesme? Prije četiri godine vidjeli smo kako su Milijan Brkić i Miroslav Tuđman kao oporbeni zastupnici provalili tajnu istragu protiv Milana Bandića.

Što može učiniti predsjednica sa svojim ovlastima nad tajnim službama? Što može učiniti sa svojim političkim utjecajem? Ako dođe do toga, hoće li njezina lojalnost biti prema državi, institucijama i sustavu ili prema optuženiku i političaru pod istragama?

Na početku svog mandata Kolinda je panično i gotovo očajnički inzistirala na smjeni Dragana Lozančića sa čela SOA-e i instaliranju svoje osobe od povjerenja. Bilo je to neposredno nakon priče o tome da joj je Zdravko Mamić organizirao rođendan. Ima li preuzimanje tajne službe neke veze s društvom u kojem se sada kreće?

Mamić, Bandić, Bujanec i ostali mogu biti prijatelji Kolinde Grabar Kitarović. Ali ne i predsjednice Republike.

Je li Plenki prigovorio?

Čak i u Plenkovićevoj reakciji na priču o kolačima dalo se naslutiti da on smatra kako je to bilo neprimjereno. Kao, ne bi ona valjda to ozbiljno rekla. Pa je li onda premijer nešto prigovorio Kolindi kao kandidatkinji koju njegov HDZ podržava na skorim izborima?

Ali, uostalom, što bi on mogao prigovoriti: Plenković s tim Bandićem i njegovim "žetončićima" i GUP-ovima trguje u Zagrebu i u Hrvatskom saboru. U prijevodu: rado surađuje s osobom kojoj se sudi zbog onoga što je činio upravo na dužnosti gradonačelnika s kojim premijer pregovara.

I zašto se Miroslav Škoro sada zgraža nad Kolindinim druženjem s Bandićem i poručuje kako ona "ovime tolerira ili otvoreno podržava kriminal"? Pa on je s tim Bandićem pjevao za Dan grada Zagreba.

Naravno, nije samo skandalozno da bi predsjednica išla osuđeniku u zatvor. Već što je taj potencijalni osuđenik i dalje gradonačelnik glavnog grada.

Zahvaljujući politički instaliranom Ustavnom sudu.

Kolinda se, međutim, ovim svojim stavom prema Bandiću izlaže jednostavnom pitanju: ako je spremna za svog prijatelja osuđenika peći kolače koje će mu nositi u zatvor, što je onda spremna u ime lojalnosti i odanosti učiniti za njega prije nego što ode u zatvor?

Ili je to sve ipak bila "šala"?

Ostale kolumne Tomislava Klauškog pogledajte ovdje.