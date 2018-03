Svađaju se oko rodne, ali lijepo se slažu oko rođačke ideologije

Fora je već pomalo izlizana, ali HDZ svejedno nalazi način kako da je svako malo aktualizira.

Dok se u stranci natežu oko rodne ideologije, lijepo se slažu oko "rodjačke ideologije". Ideologije roda i rođaka.

Pa je tako Vlada u četvrtak na zatvorenom dijelu sjednice imenovala Tonka Obuljena, brata ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek, za predsjednica Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM). Imenovanje je, doduše, neko vrijeme držala u tajnosti, ali prema tumačenju Sunčane Glavak u Jutarnjem listu, nije bila riječ o skrivanju ili nedajbože sramu, već o "propustu i omaški prilikom sastavljanja priopćenja".

Pa ne bi se valjda HDZ sramio imenovanja ministričina brata na čelo tako važne agencije? Rodna ideologija je sporna, a ne rođačka.

"Sve je bilo u skladu s propisima", poručuje glasnogovornica Vlade.

Pisma iz Argentine

Naravno, bilo bi suludo očekivati da bi ovo imenovanje brata ministrice kulture moglo izazvati nekakve turbulencije u HDZ-u, neke sukobe, ispisivanja iz članstva, pisma iz Argentine i slično. Nikako zbog nepotističkog imenovanja koje je obavljeno po propisima i zakonima, ali mimo dobrih običaja i bazične pristojnosti.

Prije nekoliko tjedana još jedno rođačko imenovanje obavljeno je u Ivanić Gradu. Sin ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića, inače član HDZ-a, imenovan je u nadzorni odbor lokalne komunalne tvrtke. Lova nije neka, ali se nadobudni 25-godišnji ministrov sin rado odazvao pozivu gradonačelnika da sjedi u tom tijelu.

Takva praksa neće "duboko poništiti kršćanske korijene hrvatskog bitka", kao što to tvrdi Tomislav Karamarko u vezi "rodne ideologije" koja navodno prijeti iz Istanbulske konvencije. Politički tajnik HDZ-a Davor Ivo Stier neće zbog takvih imenovanja pisati pismo Predsjedništvu HDZ-a i upozoravati da je to neprihvatljivo i opasno za budućnost demokršćanstva i Hrvatske.

Dapače, ta "rođačka ideologija" temelj je opstanka ovakvog HDZ-ova društva temeljenog na pripadnosti stranci, naciji i rodu.

Muškarci, žene, brat i ministrica

Mi nikada nećemo znati bi li Tonko Obuljen ikada postao šef HAKOM-a da mu sestra ne sjedi u Vladi, niti bi li Dino Bošnjaković ušao u nadzorni odbor da mu tata nije ministar, a on sam da nije član HDZ-a.

Ali nas zato iz HDZ-a sve glasnije upozoravaju da će rodna, a ne rođačka ideologija, upropastiti Hrvatsku. Muškarci će postati žene, žene će postati muškarci, a HDZ će i dalje zapošljavati sinove, braću, muževe, žene, rođake na državne funkcije.

Čak i novi Statut HDZ-a sastavlja posinak Vladimira Šeksa. Doduše, nije mu krvni rod, ali svejedno se broji. Pa tako nećemo znati ni ima li u HDZ-u netko podobniji od Šeksova posinka da piše taj važan dokument.

Sve ostaje u familiji.

Nema srama

Jednako tako, ne znamo što je mislila i kako se osjećala ministrica Obuljen Koržinek kad je u četvrtak Vlada izglasala imenovanje njezina brata na čelo jedne regulatorne agencije. Je li joj palo na pamet da je to možda neprikladno? Da će izazvati reakcije u javnosti? Da će nanijeti sramotu, pa i štetu i njoj i Vladi i samom bratu?

Nije, naravno, HDZ usamljen u promoviranju te "rođačke ideologije". Primjerice, njegov koalicijski partner Milan Bandić to je doveo do savršenstva u gradskoj upravi, a i druge stranke su promovirale svoje supružnike, braću i sestre, kumove, bliže i daljnje rođake.

Stvar je jedino u tome da je HDZ stranka na vlasti koja se navodno tako brutalno lomi oko rodne ideologije. Pa zašto se ne lomi i oko rođačke?

Zato što zna da je to osnova njezina opstanka.

To znaju i Andrej Plenković i Nina Obuljen Koržinek, znaju to i Davor Ivo Stier i Milijan Brkić (i njegov brat također), znaju to oni koji toleriraju udaranje žena i imenovanje sinova.

Ako sve ostaje u familiji onda ona ipak mora biti tradicionalna i demokršćanska.

