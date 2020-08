Tko je kriv za eksploziju broja zaraženih? Krivi su svi - osim HDZ-ove vlasti, Crkve i stožera

U istupima članova Nacionalnog stožera, ali i političara, čuli smo da su za eksploziju slučajeva kriv svi: od mladih u noćnim klubovima do stranih Vlada koje vraćaju turiste. Ali nikada nije kriva politika koja je sve vodi...

<p>Tko je kriv za eksploziju novozaraženih, za masovni egzodus austrijskih, talijanskih, a možda i slovenskih turista iz Hrvatske, za stavljanje Hrvatske na "crvenu listu", za ugrožavanje početka školske godine...?</p><p>Popisu nema kraja: krivi su mladi u noćnim klubovima, ljudi na svadbama, ljudi na korona partyjima, krive su slovenske, austrijske i talijanske vlasti, krivi su neodgovorni građani koji ne nose maske, koji se rizično ponašaju, ne slušaju upute stožera civilne zaštite, prkose uputama...</p><p>Svi se oni proglašavaju krivcima.</p><p>A tko jedino nije kriv? Nije kriva politika. Naravno, ni Katolička crkva, sa svojim procesijama u doba karantene i u periodu rasta broja zaraženih.</p><h2>Berošev party</h2><p>Vili Beroš osvanuo je ovih dana na naslovnici Nacionala u društvu s pjevačicom Ninom Badrić koja je trebala biti u samoizolaciji, i to bez maske, bez distance, bez odgovornog ponašanja. HDZ-ov ministar ima je izgovor.</p><p>"Kontaktirao sam Nastavni zavod za javno zdravstvo i kolegicu koja je nakon uvida u njihove podatke kazala da Badrić nije zabilježena kao kontakt nakon tog zbivanja na Korčuli 6. kolovoza. Nitko s tog zbivanja nije bio pozitivan. Spominjalo se da je tamo bila i Severina, a to nije bilo točno", naknadno je izjavio Beroš i poručio: "Mislim da nisam bio ugrožen".</p><p>To vjerojatno misle i svi oni koji idu po noćnim klubovima, svadbama, restoranima, vjerskim procesijama... Pa neki imaju sreće, neki nemaju.</p><p>A to su mislili i svi oni turisti koji su dolazili u "sigurnu Hrvatsku" na godišnji odmor, pa se vraćali kući s koronom. Ili pak bježali od korone.</p><p>Vili Beroš podatke je provjeravao naknadno i sam za sebe potvrdio kako je, eto, dobro postupio. Mogao se nesmetano, nezaštićeno i neodogovorno zbližavati s rizičnim osobama na morskim zabavama. Kao da se sve osobe u doba korone ne smatraju rizičnima.</p><h2>HDZ-ov noćni klub</h2><p>Međutim, Beroš je na svom slučaju demonstrirao kako se politika ponaša u doba korone. Kako se HDZ ponašao u izbornoj noći, u društvu s tim istim Berošem, pjevali, ljubili se, grlili, zbližavali... Kao u noćnom klubu.</p><p>Na koncu krivi su svi koji se neodogovorno ponašaju, osim ministra zdravstva koji bi svojim primjerom trebao poticati ljude da "ostanu odgovorni".</p><p>Kriv je bio i Novak Đoković zbog Adria Toura, ali ne i premijer Plenković koji je dodirivao njegovo zaraženo rame.</p><h2>Krivi su svi</h2><p>Krivi su bili ljudi iz BiH koji su dolazili u Hrvatsku, ali ne i oni koji su ih puštali da glasaju za njih na izborima. Krivi su strani turisti koji šire zarazu, ali ne i oni koji su im otvorili granice. Krive su zemlje koje zovu svoje građane da se vrate iz zaražene Hrvatske, ali ne i oni koji su otvorili put razbuktavanju zaraze.</p><p>Krivi su svi - ali nije kriva politika, nije kriva Crkva i naročito nije kriv Nacionalni stožer Civilne zaštite.</p><p>HDZ je na paroli "Sigurna Hrvatska" dobio izbore. Na toj paroli Hrvatska je privlačila turiste, a onda upravo tu sigurnost žrtvovala na oltaru turističke sezone koju sada ugrožava egzodus stranih gostiju upravo zbog porasta broja novozaraženih.</p><p>I tko je onda za sve to kriv? Onaj tko je sve to osmislio i omogućio.<br/> </p>