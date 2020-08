To je HDZ-ova sigurna Hrvatska. Koja nema pojma odakle dolazi čak dvije trećine novozaraženih

Krizni stožer poručuje da ne zna gdje se zarazilo čak tisuću ljudi u zadnjih tjedan dana, odnosno nakon Velike Gospe i sinjske Alke. To je sustav koji bi trebao pandemiju držati pod kontrolom. I ulijevati povjerenje građanima

<p>Andrej Plenković već je jednom proglasio pobjedu nad koronavirusom.</p><p>Na tome je dobio izbore. Na tome je sklepao slogan "Sigurna Hrvatska". Taj slogan trebao je privući strane turiste. Na tome su članovi Kriznog stožera postali predizborni manekeni HDZ-a, a jedan od njih skupio više preferencijalnih glasova od premijera. Koji je lider. I pobjednik.</p><p>A sad, ti pobjednici nad koronom ne znaju gdje se u zadnjih tjedan dana zarazilo čak 60 posto novozaraženih.</p><p>Ne zna ni Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Ne zna ni Vili Beroš, ministar zdravstva. Andreja Plenkovića nije ni briga. </p><p>Znaju da na notorne svadbe otpada nešto više od jedan posto zaraženih. Na turistička ljetovanja tek 12 posto. Ali pobjednici nad koronom ne znaju gdje se zarazilo gotovo tisuću ljudi.</p><p>Nabadaju se nova žarišta, pri čemu se došlo čak do teretana. </p><h2>"Sinj se nije bojao"</h2><p>Ali nitko u tom nabadanju ne spominje ono što je mnogima najočitije - blagdan Velike Gospe. Najveće okupljanje u Dalmaciji, najvećem žarištu koronavirusa u Hrvatskoj. Gdje su mediji zabilježili naguravanje desetina ljudi u gužvi, bez maske i distance. "Sinj se nije bojao ni 1715. godine", kazala je tada gradonačelnica Sinja Kristina Križanac. </p><p>Očito je lakše reći da ne znamo odakle dolaze novozaraženi, nego da se upre prstom u događaj za koji se od početka sumnjalo da bi bio prerizičan u trenutku širenja korone.</p><p>Tako postupaju pobjednici nad koronom. Kreatori "sigurne Hrvatske". Oni koji nemaju pojma kako se kreće virus. </p><h2>Sustav kojem treba vjerovati</h2><p>To je taj sustav kojem bismo trebali vjerovati. To su institucije koje su već osam mjeseci uključene u borbu s pandemijom. To je stožer koji je usred proljetne karantene dozvoljavao vjersku procesiju na Hvaru.</p><p>I koji nije zabranio procesiju za Veliku Gospu.</p><p>"U proteklih tjedan dana zabilježili smo najveći broj novih slučajeva", reče jutros ministar Beroš. "Stanje nije dobro". Tko je za to kriv? Virus je kriv.</p><p>Andrej Plenković se ne uzbuđuje previše. "Još jednom ponavljam", kazao je na sjednici Vlade, "postoji distinkcija između onih koji su oboljeli i onih koji su zaraženi". </p><p>I dok je tako, puštamo virus da se širi. Osim u teretanama, naravno.</p><h2>Protekla dva tjedna bila su ključna</h2><p>I odakle onda pravo hrvatskoj Vladi i ministrima da se ljute na neke europske države koje su Hrvatsku stavile na "crvenu listu"? Kad njezine službe nemaju nikakvu kontrolu nad širenjem virusa. Nemaju pojma odakle dolazi dvije trećine slučajeva. Ne mogu ih ni sa čime povezati.</p><p>A što se govorilo nakon sinjske Alke i Velike Gospe? Iduća dva tjedna su ključna. I što se dogodilo u ta dva tjedna? Eksplozija slučajeva, naročito u Dalmaciji.</p><p>Ali ne na plažama, u noćnim klubovima, restoranima, ljetovalištima... Već negdje drugdje.</p><p>Ne znamo gdje.</p><h2>Vježbanje kao religija</h2><p>To je sustav koji bi trebao ulijevati sigurnost hrvatskim građanima, ali i strancima koji dolaze u zemlju iz koje onda moraju bježati. To je sustav na kojem HDZ gradi reputaciju. To je sustav koji je imao šest mjeseci vremena za usavršavanje. I to je sustav koji je sada pukao.</p><p>A za teretane koje su sada na udaru kao najveća žarišta koronavirusa možda bi najbolje bilo da vježbanje proglase religijom. Pa se nitko neće usuditi u njih dirnuti. </p>