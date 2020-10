To je Zoki: od protivnika opet radi žrtve, ali i političke zvijezde

Milanović je svojim napadom i uvredama od Dalije Orešković i Marijane Puljak napravio žrtve i zvijezde. Kao što je to učinio i s mnogim svojim protivnicima u prošlosti, kao što je i pokopao mnoge svoje saveznike.

<p>Vjerojatno nitko ne bi obratio pažnju na mali, po nekima "pernarovski" igrokaz koji su Marijana Puljak i Dalija Orešković izvele prije par dana, nalijepivši tablu "Ured predsjednika Republike Hrvatske" na onaj notorni klub u Slovenskoj 9.</p><p>Da nije bilo Zorana Milanovića.</p><p>On je dao važnost tom događaju, a naročito njezinim akterima, upustivši se u prepucavanje i osobno vrijeđanje s friško izabranim saborskim zastupnicama koje tek grade svoju reputaciju u visokoj politici. Pritom nije samo svojim seksističkim i omalovažavajućim izjavama od njih napravio žrtve, nego i pretvorio u zvijezde.</p><p>One su na zubu predsjedniku države. To je velika stvar. Puno veća od neke table na fasadi.</p><p>To je Milanovićeva stara boljka koje se očito nikada neće riješiti, koliko god se hvalio da se promijenio ili napredovao. </p><h2>Živi mrtvaci</h2><p>Opet se vidi da nije propao onaj na koga se Milanović namjerio. Od protivnika radi zvijezde, oživljava političke mrtvace, promovira marginalce, afirmira provokatore...</p><p>Popisu nema kraja: od Ruže Tomašić koju je rat s tadašnjim premijerom Milanovićem napravio zvijezdom prvih europskih izbora, preko Milana Bandića koji je pobjeđivao dok ga je Milanović rušio, preko IDS-a koji je upravo u ratu s Milanovićem učvrstio svoju prevlast u Istri, preko Aleksandre Kolarić koju je od obične članice stranke lansirao u nacionalnu ikonu, preko Mirele Holy koju je izbacio iz stranke i pretvorio u političku lidericu, pa evo do Orešković i Puljak koju je pretvorio u "Thelmu i Louise" hrvatske političke scene.</p><p>To je taj slavni Milanovićev "zlatni dodir".</p><h2>HDZ-ovcima diže rejting</h2><p>Da ne govorimo o HDZ-u, njegovim ministrima i naročito predsjednicima koji na čarkama s Milanovićem dižu rejting. Ili im on svojim tragično tempiranim eskapadama pomaže da skrenu pažnju s merituma afere, kao sada s Janafom.</p><p>U isto vrijeme, Milanović svoje saveznike, partnere, sljedbenike i istomišljenike kompromitira ili ugrožava. Recimo, SDP koji je doveo samo do jedne pobjede na izborima, pa ostavio u dugovima i rasulu. Ili Ivu Josipovića koji ga je molio da mu se makne iz predsjedničke kampanje. </p><p>Ili sve one ljevičare, liberale, sindikate, udruge i političke saveznike koje gura od sebe, nervira, provocira i prisiljava da začepe nos kad glasaju za njega.</p><p>I Dalija Orešković i Marijana Puljak mogle bi dijeliti s Milanovićem biračko tijelo, pa i mnoge ideloške i svjetonazorske teme. Ali eto, i s njima je sada u ratu.</p><h2>Nema talenta</h2><p>Sve pobrojano i u proteklih petnaestak godina stoput prožvakano ne može se pripisati samo Milanovićevu karakteru, već i političkom talentu, mudrosti, taktiziranju, slušanju savjeta, nekad i zdravom razumu. Znati kad treba staviti točku, a kad otvoriti slavinu.</p><p>Točku stavi pred hadezeovcima, slavinu otvori pred ženama.</p><p>Mnogi će Milanovića hvaliti kao talentiranog političara kojemu karakter smeta u postizanju boljeg uspjeha. No u svjetlu posljednjih događaja i naročito izjava doista se treba zapitati je li taj zloglasni Milanovićev karakter uzeo njegov politički talent kao taoca, svezao ga lancima i bacio u tamnicu.</p><p>U tom slučaju ona sintagma Predsjednik s karakterom ne zvuči kao reklama, već kao presuda. Ne samo Milanoviću, nego i njegovim biračima. </p>