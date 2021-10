Obnovit ćemo Baniju, obnovit ćemo zagrebačko područje. Obećanja su to Vlade Republike Hrvatske, ali samo to, obećanja. Dok se vladajući svađaju među sobom tko je kriv za sporu obnovu, jedina svijetla točka u svemu tomu su volonteri, i to brojni. Među njima treba istaknuti Austrijanku Doraju Eberle (66), koja je od 1996. na misiji oporavka Banije.