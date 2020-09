Zašto se zabavljamo aferama, umjesto da se ljutimo i vičemo?

Javnost je pronašla način kako da se nosi s prljavštinama, aferama, ministrima i prostitutkama, s novcem u gepeku... Tako što će se smijati. I to nervoznim, ukočenim smijehom kojim dočekuje loše vijesti i skandale.

<p>To se klinički naziva "nervoznim smijehom".</p><p>Kad smo izloženi stresu, napetosti, tjeskobi ili lošim vijestima vrlo često pribjegavamo smijehu kako bismo se pokušali uvjeriti da ono ružno iskustvo koje smo prošli ipak nije tako ružno. </p><p>Nije to pravi smijeh, već izraz napetosti.</p><p>Zbog toga se smijemo aferi Janaf i Klubu u Slovenskoj ulici, umjesto da se ljutimo i zgražamo.</p><p>Sprdamo se pričama o tome tko se sve tamo skupljao, rugamo se izjavama Zorana Milanovića i ministara "zadnjih magaraca", radimo memeove, karikature i montaže o vrećama novca i brojaču novca i grobnicama na Mirogoju i općenito, umiremo od smijeha na aferu koja je skinula do gola hrvatsku političku i društvenu "elitu".</p><p>Umjesto da bjesnimo.</p><p>Čak je jedan od aktera afere, i to čak dvije, Tomislav Čorić, poručio: "Javnost se zabavlja stvarima koje su ispod svake razine". I javnost se zabavlja ovom izjavom koja je također ispod svake razine.</p><p>Zašto? Zato što nam je tako lakše.</p><h2>Hobotnice i odojci</h2><p>Hrvatska je godinama zatrpana nevjerojatnim aferama i skandalima vladajuće politike. Smijenjeno je 14 ministara pod raznim optužbama, nedavno smo imali hobotnicu Josipe Rimac, pa smo dobili hobotnicu Dragana Kovačevića, pa sad imamo Zorana Milanovića u Klubu i njegovu svađu s premijerom Andrejom Plenkovićem o tome tko je trebao zadirati u pravosudne istrage... </p><p>I ne možemo odoljeti da se ne smijemo. Nervozno. Ne iskreno. Ne s olakšanjem, nego s još većim gađenjem.</p><p>Kao da je smijeh postao obrambeni mehanizam društva, pometenog pod lavinama prljavština vladajućih i onoga što bi se trebalo nazivati hrvatskom elitom. Naprosto je došlo do zasićenja. Teško je izdržati taj tempo loših vijesti, ružnih otkrića i manifestacija bahatosti, primitivizma, bezobzirnosti. Sada tražimo smisao postojanja.</p><p>Kao da je netko otkopao septičku jamu. </p><p>I gađenje više nije dovoljno. Ni ljutnja više ne pomaže. Sada nas može spasiti samo sarkazam, cinizam i sprdanje.</p><p>Samo se tako možemo bolje osjećati. Samo time možemo sačuvati vlastito dostojanstvo.</p><h2>Korupcija i kurveraj</h2><p>Praktički je postalo nemoguće racionalno se odnositi prema otkrićima u kojima se miješaju ozbiljne višemilijunske afere i provincijski žiceri, predsjednici i ministri u istom košu sa džeparošima, korupcija se miješa s kurverajem, milijuni se nose u vrećama ili skrivaju u gepeku, a predsjednik države govori o višku hrane nakon žderačine.</p><p>Govori se o King Kongu, kokošima i magarcima, a onda u istom dahu vodi ozbiljna prepirka o ustavnim ovlastima i neovisnom pravosuđu.</p><p>I kao u Alisi u Zemlji čuda, izvrnuta je percepcija o tome tko su pozitivci, a tko negativci. A ozbiljna tema višemilijunskog mita zamijenjena je tračevima o odojku i vinu, dok se važni akteri miješaju s "prostitutkama iz Srbije".</p><p>Nećete naći bolju metaforu za kupleraj od države.</p><h2>Talačka kriza</h2><p>I to zaista nije smiješno. Nije čak ni duhovito. Ali javnosti i građanima ne preostaje ništa nego da se otvoreno sprda i izruguje svemu tome. Jer smo nemoćni. Jer smo zarobljeni u takvoj stvarnosti. U talačkoj krizi.</p><p>I kao u svakoj talačkoj krizi, počinjemo voljeti svoje otmičare.</p><p>Ovakva situacija možda nam čuva zdravi razum, ali otupljuje ljutnju i zamagljuje kriterije. Nije smiješno sve što nas nasmijava. A s time računaju oni koji nas nasmijavaju. </p>