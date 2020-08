Zašto škola uopće počinje i kako izdržati sate pod maskama?

Pitanja treba postavljati, koliko god blesava bila. Pa i ono kako će učiteljica izaći na zahod ako mora sva četiri sata biti sa svojim učenicima u “balončiću”

<p>Zašto se djecu prisiljava da nose maske u doba globalne pandemije? Ili je ta pandemija ipak laž? Kako će nastavnici izdržati po sedam-osam sati predavanja pod maskama, a onda još i nekoliko sati online nastave za dio razreda koji taj tjedan radi doma? Zašto djeca uopće moraju dolaziti u školu i sjediti u dezinficiranim “balončićima”, koje će kemikalijama zasipati spremačice kojih zapravo i nema dovoljno? Zašto školska godina uopće počinje?</p><h2>Pogledajte video: Škola kreće 7. rujna</h2><p>Nažalost, epidemija korona virusa u Hrvatskoj na vidjelo je još jasnije iznijela brojne probleme hrvatskog školskog sustava, a jedan od najvećih je to što neki iskreno misle da nam obrazovanje, osim nekih osnova, zapravo nije ni potrebno.</p><p>Mnogo je razloga za takav stav, ali bez obzira na njih taj je stav pogrešan i - štetan. Naravno, štetno za našu djecu je trošenje vremena u sustavu koji se nije mijenjao već gotovo cijelo stoljeće. No prenositi frustraciju na djecu da im “škola ionako ne treba” još je gore. Jer iako je u Hrvatskoj i dalje najvažnija stranačka iskaznica za zapošljavanje, i to se mijenja.</p><p>Pritom je dovoljno pogledati globalne statistike o zapošljivosti i standardu u zemljama koje i u globalnoj pandemiji inzistiraju na modernizaciji i dostupnosti obrazovanja za sve. Pitanja treba postavljati, koliko god blesava bila. Pa i ono kako će učiteljica izaći na zahod ako mora sva četiri sata biti sa svojim učenicima u “balončiću”.</p><p>No mnogo je važnije da se nastavnici i nadležne institucije pozabave time što će učenici učiti u godini koja stiže, kako će “pokrpati” zaostatke, a ima ih, kako će se ujednačiti gradiva koja se rade, ali i postaviti kriteriji vrednovanja.</p><p>No dok ne promijenimo mentalitet da je škola tek nužno zlo koje treba izbjegavati koliko god je moguće, neće nam pomoći nikakva organizacija nastave.</p><p>A mentalitet će se početi mijenjati kad oni koji su zaduženi za obrazovanje počnu razmišljati kako da učenike i njihovu potrebu za najkvalitetnijim obrazovanjem stave na prvo mjesto.</p>